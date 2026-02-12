Hlavným cieľom strany je naštartovanie ekonomiky a rastu hospodárstva štátu.
Na Slovensku vzniká nová politická strana Spoločne Odborne Ľudsky (S.O.Ľ).
Chcú sa zamerať na ekonomiku a hospodárstvo
Skupina starostov, odborníkov a malých a stredných podnikateľov takto reaguje na aktuálnu politicko-ekonomickú situáciu. TASR o tom informovala splnomocnenkyňa prípravného výboru strany Jana Šavelová.
„Hlavným cieľom našej snahy je naštartovanie ekonomiky a rastu hospodárstva štátu, kde prosperita regiónov je jeden z hlavných pilierov,“ konštatuje vznikajúci politický subjekt.
Aktuálne zbierajú podpisy pre vznik strany v súvislosti s registráciou.