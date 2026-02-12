Generálny riaditeľ platformy Instagram Adam Mosseri v stredu odmietol tvrdenie, že používatelia môžu byť klinicky závislí od sociálnych sietí. Mosseri takto vypovedal v prelomovom súdnom procese v Kalifornii, ktorý má posúdiť, či jeho spoločnosť vedome vytvárala závislosť detí od svojej platformy s cieľom dosiahnuť zisk, informovala agentúra AFP.
Žalovanými stranami v tomto súdnom konaní sú spoločnosť Meta – materská firma Instagramu a Facebooku – a platforma YouTube patriaca pod Google. Očakáva sa, že tento proces vytvorí právny precedens v otázke, či technologickí giganti zámerne navrhovali svoje platformy tak, aby boli návykové pre deti.
„Je dôležité rozlišovať medzi klinickou závislosťou a problematickým používaním,“ upozornil Mosseri počas výsluchu právnikom žalobcov Markom Lanierom. Dodal, že aj on sám už použil slovo „závislý“ v bežnom význame, napríklad keď sledoval seriál na platforme Netflix do neskorých nočných hodín, no nejde o klinickú závislosť.
Lanier jeho argument okamžite spochybnil s tým, že Mosseri nemá vzdelanie v oblasti medicíny ani psychológie. „Nikdy som netvrdil, že dokážem klinicky diagnostikovať závislosť,“ reagoval šéf Instagramu a pripustil, že tento pojem možno používal príliš voľne.
V pojednávacej sieni boli prítomné aj matky tínedžerov, ktorí spáchali samovraždu. Zástupcovia tisícok rodín, ktoré v Spojených štátoch podali žaloby proti veľkým platformám, čakali pred budovou súdu v daždi, aby si zabezpečili miesto na verejnom zasadnutí.
Ústrednou témou civilného procesu je otázka závislosti. Prípad sa týka 20-ročnej ženy identifikovanej ako Kaley G. M., ktorá podľa žaloby utrpela vážne psychické následky po tom, čo si už v detstve vytvorila závislosť od sociálnych médií. Platformu YouTube začala používať ako šesťročná a na Instagram sa pripojila v 11 rokoch, neskôr pribudli aj Snapchat a TikTok.
Mosseri je prvou významnou osobnosťou zo Silicon Valley, ktorá pred porotou vypovedala na obranu proti obvineniam, že Instagram funguje pre zraniteľnú mládež ako dopamínový „výherný automat“.
Právnik spoločnosti Meta vo svojom úvodnom vystúpení argumentoval, že utrpenie žalobkyne súviselo s jej rodinným prostredím a nemožno ho pripísať používaniu Instagramu či iných sociálnych sietí.
Zástupca YouTube zas uviedol, že platforma nie je zámerne návyková ani ju nemožno považovať za klasickú sociálnu sieť, ale skôr za službu na sledovanie videí podobnú Netflixu alebo tradičnej televízii.
Mosseriho výpoveď predchádza očakávanému vystúpeniu šéfa spoločnosti Meta Marka Zuckerberga, ktoré je naplánované na 18. februára. Na nasledujúci deň má pred súdom predstúpiť generálny riaditeľ YouTube Neil Mohan.
V úvodných vyjadreniach tento týždeň právnik žalobcov Lanier porote povedal, že YouTube aj Meta cielene vytvárajú závislosť v mozgoch mladých ľudí, aby získali používateľov a zvýšili zisky. „Meta a Google nestavajú len aplikácie, budujú pasce,“ vyhlásil Lanier.
Mosseri počas výsluchu uviedol, že hoci tínedžeri často udávajú trendy v technológiách, Instagram z nich nemá také príjmy ako zo starších používateľov, keďže mladí menej klikajú na reklamy a majú obmedzený disponibilný príjem.
Profesorka zo Stanfordovej univerzity, ktorá vypovedala ako prvá svedkyňa, označila sociálne médiá vo všeobecnosti za drogu a YouTube prirovnala k vstupnej bráne k závislosti pre deti.
Sociálne siete čelia v Spojených štátoch viac ako tisícke žalôb, v ktorých sú obvinené z toho, že u mladých používateľov podporujú závislosť od obsahu, prispievajú k ich depresiám, poruchám príjmu potravy, psychiatrickým hospitalizáciám či dokonca samovraždám.
Prípad Kaley G. M. je považovaný za precedens. Jeho výsledok môže ovplyvniť ďalšiu vlnu podobných sporov naprieč Spojenými štátmi.