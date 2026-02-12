Spoločnosť Meta tvrdí, že Rusko sa pokúsilo „úplne zablokovať“ aplikáciu WhatsApp, aby jej používateľov presmerovalo na ruským štátom podporovanú platformu Max. Tento krok by mohol zasiahnuť až 100 miliónov používateľov. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters. Britská stanica BBC doplnila, že od roku 2025 je aplikácia Max predinštalovaná na všetkých nových zariadeniach predávaných v Rusku a používať ju musia aj štátni zamestnanci, učitelia a študenti.
„Dnes sa ruská vláda pokúsila úplne zablokovať WhatsApp s cieľom presmerovať ľudí na štátom vlastnenú sledovaciu aplikáciu,“ uviedla spoločnosť WhatsApp na sociálnej sieti X. Meta zároveň zdôraznila, že robí všetko pre to, aby jej používatelia v Rusku zostali pripojení.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre agentúru TASS uviedol, že návrat aplikácie do Ruska závisí od „plnenia legislatívy“ a prípadného dialógu medzi spoločnosťou Meta a ruskými orgánmi.
Rusko v posledných rokoch obmedzilo niektoré funkcie WhatsApp a konkurenčnej služby Telegram. Tieto zahraničné platformy kritizovalo za odmietanie zdieľať údaje zákazníkov s orgánmi činnými v trestnom konaní v prípadoch podozrenia na podvod a terorizmus. V decembri minulého roka blokovalo aj videohovory FaceTime.
Zakladateľ služby Telegram Pavel Durov, pôvodom z Ruska, už dávnejšie uviedol, že štát v Rusku obmedzuje prístup k jeho službe, aby donútil obyvateľov používať štátnu aplikáciu, ktorá však umožňuje aj monitorovanie používateľa a politickú cenzúru.
BBC doplnila, že podobnú stratégiu ako Rusko skúšal Irán, no používatelia si našli spôsoby, ako ju obísť. „Obmedzovanie slobody občanov nie je nikdy správna odpoveď,“ konštatoval Durov.