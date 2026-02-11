Americký prezident Donald Trump počas stredajšieho stretnutia s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom trval na tom, že jadrové rokovania s Iránom musia pokračovať.
„Nedosiahli sme nič definitívne, okrem toho, že som trval na tom, aby rokovania s Iránom pokračovali, aby sme zistili, či je možné dohodu uzavrieť alebo nie,“ napísal Trump na vlastnej sociálnej sieti Truth Social po viac ako dvojhodinovom rokovaní. Stretnutie s Netanjahuom označil za „veľmi dobré“ a potvrdilo pokračujúci „obrovský vzťah“ medzi dvoma krajinami.
Trump napísal, že preferuje s Iránom uzavrieť dohodu. Pokiaľ to však nepôjde, „uvidíme, aký bude výsledok“. Pripomenul, že naposledy sa to skončilo Operáciou Polnočné kladivo - americkým útokom na iránske jadrové zariadenia.
„Dúfajme, že tentoraz budú rozumnejší a zodpovednejší. Okrem toho sme diskutovali o obrovskom pokroku, ktorý sa dosiahol v Gaze a v regióne všeobecne. Na Blízkom východe skutočne vládne MIER,“ dodal Trump.
Netanjahu podľa svojej kancelárie na stretnutí trval na „bezpečnostných potrebách štátu Izrael v súvislosti s rokovaniami“. Lídri sa vraj dohodli na ďalšej koordinácii krokov.
Kancelária izraelského premiéra predtým uviedla, že Netanjahu žiada, aby rozhovory s Iránom zahŕňali aj obmedzenia programu balistických rakiet a podpory militantných skupín ako sú Hamas a Hizballáh. Trump sa s Netanjahuom od svojho opätovného nástupu do Bieleho domu stretol už po siedmykrát.