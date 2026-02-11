Dosť dobré a dosť nezákonné, komentuje polícia. Žonglér s ohňom prekvapil aj ju.
Polícia v americkom Colorade rieši prípad, ku ktorému došlo na križovatke v meste Denver. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zároveň zverejnila video so žonglérom s ohňom.
Dosť dobré a dosť nezákonné, komentuje polícia
„Tento príspevok sme určite nemali Bingo karte,“ komentovala polícia. Podľa nej ju telefonicky kontaktovali viacerí vodiči, ktorí vo štvrtok (5. februára) prechádzali cez križovatku ciest US-85 a 60. Tí si na priechode pre chodcov všimli žongléra s ohňom, ktorý sa navyše pohyboval na jednokolke.
Polícia hodnotí takéto správanie v cestnej premávke ako „dosť dobré a dosť ilegálne“. Poukázala pritom na možné zdržovanie premávky neznámym žonglérom.
Polícia podľa slov hovorcu pravidelne zaisťuje plynulý chod premávky na danej križovatke. Vodičov totiž často obťažujú chodci predávajúci tovar.
S podobným prípadom sa však vraj ešte nestretli. „Takéto hlásenia už nedostávame často... pravdu povediac... hlásenie o podobnom prípade sme ešte VÔBEC nedostali,“ spresnila coloradská polícia. Zároveň vyzvala chodcov, aby sa podobného správania na priechode zdržali.
Čo na priechode nesmiete robiť?
Viacero osôb by malo prechádzať cez priechod v skupine, nie jednotlivo. Určuje to legislatíva; Foto: TASR/František Iván
Na Slovensku upravuje povinnosti a práva chodcov na priechodoch § 53 Zákona o cestnej premávke. Ten informuje, že chodci sú povinní pri prechádzaní cez cestu primárne používať priechody. Pri ich používaní platí niekoľko pravidiel:
„ Na priechode pre chodcov a na mieste na prechádzanie sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd.“
Zákon ďalej hovorí, že viacero chodcov by malo prechádzať cez priechod v skupinách, nie jednotlivo. Okrem toho zakazuje prechádzanie cez priechod v prípade, že s ohľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nie je možné bezpečne prejsť na druhú stranu cesty.
Tak, ako v Spojených štátoch, aj zákon na Slovensku nepriamo zakazuje chodcom zdržiavať vodičov v premávke. „Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho,“ informuje legislatíva