Rusko bude evakuovať svojich občanov z Kuby
- DNES - 20:50
- Moskva/Havana
Rusko plánuje v najbližších dňoch evakuovať svojich turistov z Kuby a potom pozastaviť všetky lety na ostrov, kým sa nezlepší situácia s nedostatkom leteckého paliva. V stredu to oznámila ruská federálna agentúra pre leteckú dopravu (Rosaviacija).
Rosaviacija objasnila, že letecké spoločnosti Rossija a Severny veter budú prevádzkovať iba osobné lety na prepravu turistov späť z Kuby. Podľa samostatných vyhlásení oboch spoločností toto opatrenie začne platiť vo štvrtok.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vyhlásila Kubu za „nezvyčajnú a mimoriadnu hrozbu“ pre národnú bezpečnosť USA a uviedla, že ostrov už nebude dostávať ropu z Venezuely. Washington pohrozil, že uvalí clá aj na iné krajiny, ak budú dodávať na Kubu palivo.
Havana už varovala medzinárodné letecké spoločnosti, že od utorka na ostrove nebude k dispozícii letecké palivo, pripomína Reuters.
Ruské ministerstvo hospodárstva v stredu odporučilo turistom, aby do prestali cestovať na Kubu až do normalizácie situácie. Prikázalo ruským cestovným kanceláriám, aby zastavili predaj zájazdov do tejto krajiny.
Zelenskyj: Voľby sa uskutočnia až po prímerí a istote bezpečnostných záruk
Ukrajina usporiada voľby až po potvrdení bezpečnostných záruk a prímeria s Ruskom, povedal v stredu prezident Volodymyr Zelenskyj.
Hokej: Slovensko - Fínsko 4:1 v B-skupine, Slováci zaskočili favorita
Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Fínskom 4:1 vo svojom úvodnom zápase na ZOH v Miláne. Dva góly strelil Juraj Slafkovský, jeden pridali Dalibor Dvorský a Adam Ružička.
Európsky parlament schválil novú pôžičku pre Ukrajinu
Poslanci Európskeho parlamentu v stredu v Štrasburgu schválili pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na ďalšie dva roky.
Bez západného Balkánu nebude EÚ kompletná, vyhlásil Blanár v Čiernej Hore
Bez krajín západného Balkánu nebude Európska únia kompletná, vyhlásil v stredu počas návštevy Čiernej Hory minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.