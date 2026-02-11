  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 11.2.2026Meniny má Dezider
Bratislava

Zelenskyj: Voľby sa uskutočnia až po prímerí a istote bezpečnostných záruk

  • DNES - 20:32
  • Kyjev
Zelenskyj: Voľby sa uskutočnia až po prímerí a istote bezpečnostných záruk

Ukrajina usporiada voľby až po potvrdení bezpečnostných záruk a prímeria s Ruskom, povedal v stredu prezident Volodymyr Zelenskyj.

Podľa agentúry AFP tak odmietol správy, že jeho administratíva je pod tlakom Spojených štátov, aby nové voľby usporiadala skôr, píše TASR.

K voľbám pristúpime, keď budú splnené všetky potrebné bezpečnostné záruky,“ uviedol Zelenskyj pre novinárov v hlasovej správe. „Povedal som, že je to veľmi jednoduché: uzavrime prímerie a voľby sa uskutočnia,“ dodal.

Ak s tým bude súhlasiť aj Rusko, je možné, že „nepriateľské akcie sa skončia do leta“, povedal ukrajinský prezident.

Britský denník Financial Times predtým informoval, že Kyjev zvažuje možnosť usporiadať prezidentské voľby v priebehu najbližších troch mesiacov po tom, ako čelil tlaku zo strany Washingtonu, pripomína AFP.

Voľby na Ukrajine sú fakticky pozastavené v dôsledku stanného práva od ruskej invázie v roku 2022, vysvetľuje AFP. Rusko sa opakovane pokúšalo spochybniť legitimitu Zelenského, pretože jeho funkčné obdobie oficiálne skončilo v roku 2024. Prieskumy verejnej mienky však ukazujú, že ukrajinská verejnosť nemá počas vojny veľký záujem o voľby.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rusko bude evakuovať svojich občanov z Kuby

Rusko bude evakuovať svojich občanov z Kuby

DNES - 20:50Zahraničné

Rusko plánuje v najbližších dňoch evakuovať svojich turistov z Kuby a potom pozastaviť všetky lety na ostrov, kým sa nezlepší situácia s nedostatkom leteckého paliva.

Hokej: Slovensko - Fínsko 4:1 v B-skupine, Slováci zaskočili favorita

Hokej: Slovensko - Fínsko 4:1 v B-skupine, Slováci zaskočili favorita

DNES - 19:21Zahraničné

Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Fínskom 4:1 vo svojom úvodnom zápase na ZOH v Miláne. Dva góly strelil Juraj Slafkovský, jeden pridali Dalibor Dvorský a Adam Ružička.

Európsky parlament schválil novú pôžičku pre Ukrajinu

Európsky parlament schválil novú pôžičku pre Ukrajinu

DNES - 13:34Zahraničné

Poslanci Európskeho parlamentu v stredu v Štrasburgu schválili pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na ďalšie dva roky.

Bez západného Balkánu nebude EÚ kompletná, vyhlásil Blanár v Čiernej Hore

Bez západného Balkánu nebude EÚ kompletná, vyhlásil Blanár v Čiernej Hore

DNES - 13:08Zahraničné

Bez krajín západného Balkánu nebude Európska únia kompletná, vyhlásil v stredu počas návštevy Čiernej Hory minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.

Vosveteit.sk
Táto spravodajská aplikácia vyčnieva nad ostatnými. Ponúka tiež widget pre Android a iOS, ktorý je lepší ako ten od GoogleTáto spravodajská aplikácia vyčnieva nad ostatnými. Ponúka tiež widget pre Android a iOS, ktorý je lepší ako ten od Google
Obľúbená strava Slovákov môže zvýšiť riziko infarktu či mozgovej príhody o takmer polovicu: Riešenie je pritom jednoduché a nevyžaduje si veľkú obetuObľúbená strava Slovákov môže zvýšiť riziko infarktu či mozgovej príhody o takmer polovicu: Riešenie je pritom jednoduché a nevyžaduje si veľkú obetu
Darček na Valentína, ktorý neskončí v skrini. Tento darček chráni domov aj ľudí v ňomDarček na Valentína, ktorý neskončí v skrini. Tento darček chráni domov aj ľudí v ňom
POZOR! Nová Windows aktualizácia opravuje až 56 bezpečnostných chýb, pričom niekoľko z nich hackeri aktívne zneužívajú. Neodkladaj juPOZOR! Nová Windows aktualizácia opravuje až 56 bezpečnostných chýb, pričom niekoľko z nich hackeri aktívne zneužívajú. Neodkladaj ju
Rusom sa stále nedarí nahradiť Starlink. Na fronte majú vážne problémy s internetom a komunikáciouRusom sa stále nedarí nahradiť Starlink. Na fronte majú vážne problémy s internetom a komunikáciou
Vylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na interneteVylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na internete
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciuŠéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomiaPoužívatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešeníAko zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP