Zelenskyj: Voľby sa uskutočnia až po prímerí a istote bezpečnostných záruk
- DNES - 20:32
- Kyjev
Ukrajina usporiada voľby až po potvrdení bezpečnostných záruk a prímeria s Ruskom, povedal v stredu prezident Volodymyr Zelenskyj.
Podľa agentúry AFP tak odmietol správy, že jeho administratíva je pod tlakom Spojených štátov, aby nové voľby usporiadala skôr, píše TASR.
„K voľbám pristúpime, keď budú splnené všetky potrebné bezpečnostné záruky,“ uviedol Zelenskyj pre novinárov v hlasovej správe. „Povedal som, že je to veľmi jednoduché: uzavrime prímerie a voľby sa uskutočnia,“ dodal.
Ak s tým bude súhlasiť aj Rusko, je možné, že „nepriateľské akcie sa skončia do leta“, povedal ukrajinský prezident.
Britský denník Financial Times predtým informoval, že Kyjev zvažuje možnosť usporiadať prezidentské voľby v priebehu najbližších troch mesiacov po tom, ako čelil tlaku zo strany Washingtonu, pripomína AFP.
Voľby na Ukrajine sú fakticky pozastavené v dôsledku stanného práva od ruskej invázie v roku 2022, vysvetľuje AFP. Rusko sa opakovane pokúšalo spochybniť legitimitu Zelenského, pretože jeho funkčné obdobie oficiálne skončilo v roku 2024. Prieskumy verejnej mienky však ukazujú, že ukrajinská verejnosť nemá počas vojny veľký záujem o voľby.
Rusko bude evakuovať svojich občanov z Kuby
Rusko plánuje v najbližších dňoch evakuovať svojich turistov z Kuby a potom pozastaviť všetky lety na ostrov, kým sa nezlepší situácia s nedostatkom leteckého paliva.
Hokej: Slovensko - Fínsko 4:1 v B-skupine, Slováci zaskočili favorita
Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Fínskom 4:1 vo svojom úvodnom zápase na ZOH v Miláne. Dva góly strelil Juraj Slafkovský, jeden pridali Dalibor Dvorský a Adam Ružička.
Európsky parlament schválil novú pôžičku pre Ukrajinu
Poslanci Európskeho parlamentu v stredu v Štrasburgu schválili pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na ďalšie dva roky.
Bez západného Balkánu nebude EÚ kompletná, vyhlásil Blanár v Čiernej Hore
Bez krajín západného Balkánu nebude Európska únia kompletná, vyhlásil v stredu počas návštevy Čiernej Hory minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.