Bratislava

Hokej: Slovensko - Fínsko 4:1 v B-skupine, Slováci zaskočili favorita

  DNES - 19:21
  Miláno
Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Fínskom 4:1 vo svojom úvodnom zápase na ZOH v Miláne.

Dva góly strelil Juraj Slafkovský, jeden pridali Dalibor Dvorský a Adam Ružička. Pre Slovákov to bolo historicky prvé víťazstvo nad Fínskom na ZOH a prvé na vrcholnom podujatí po 22 rokoch.

Slováci aj Fíni nastúpia na ďalší zápas v piatok od 12.10. Slovenských reprezentantov čaká duel proti domácemu Taliansku, Fínov derby proti Švédsku.

ZOH v Miláne, B-skupina

SLOVENSKO - Fínsko 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Góly: 8. Slafkovský, 48. Dvorský (Gernát, Liška), 51. Slafkovský (Nemec, Dvorský), 58. Ružička (Tatar, Slafkovský) - 25. Tolvanen (Armia, Lehkonen). Rozhodcovia: Furlatt (Kan.), MacFarlane – Daisy (obaja USA), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0

Slovensko: Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Ivna - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Pospíšil, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Liška - Okuliar, Sukeľ, Takáč - Cingel

Fínsko: Saros - Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Määtä, Jokiharju, Lehtonen - Rantanen, Hintz, Granlund - Aho, Lehkonen, Teräväinen - Lundell, Luostarinen, Kakko - Tolvanen, Armia, Haula - Kiviranta

Slováci mali odvážny štart a v úvodných minútach sa viackrát dostali k strelám. Fíni odpovedali sľubnou šancou Kakka, ktorú zneškodnil pohotový Hlavaj. Slováci išli do vedenia v 8. minúte. Obranca Lehtonen, ktorého napádal Tatar, spravil pod tlakom chybu a puk poslal iba Slafkovskému. Ten sa efektne vyhol Hintzovi a blafákom do forhendu prekonal Sarosa - 1:0. Fíni boli ofenzívne aktívni, no defenzíva Slovákov na čele s Hlavajom zvládla aj oslabenie po vylúčení Tatara v 14. minúte. V 18. minúte bol blízko k vyrovnaniu Rantanen, no v kľúčovom momente zasiahol útočník Cingel. Fíni prestrieľali súpera v 1. tretine pomerom 18:5.

Slovenskí reprezentanti začali druhú tretinu presilovkou po vylúčení Armiu. V nej sa dostali k niekoľkým strelám z väčšej vzdialenosti, ale bez výraznejšej šance. V 23. minúte dostal Sukeľ menší trest za držanie a jeho spoluhráči následne čelili výraznému tlaku severanov. Hlavaj si však udržal čisté konto aj po šanciach Rantanena, Aha i Granlunda. Ich tlak však pokračoval a Armia prihrávkou spomedzi kruhov našiel nepokrytého Tolvanena, ktorý dve sekundy po presilovke vyrovnal - 1:1. Naďalej sa viac hralo pred Hlavajom, ktorý musel byť v strehu. V 30. minúte mohol Slafkovský vrátiť Slovákom náskok, ale Saros zmaril jeho strelu. Stovky slovenských fanúšikov na tribúnach zatlieskali v 32. minúte Hlavajovi, ktorý efektným „semaforom“ chytil strelu Mikkolu. Slováci dodržiavali hernú disciplínu, dávali si pozor na vylúčenia a po dvoch tretinách držali nádejný stav.

V úvode tretej tretiny mali oba tímy niekoľko šancí. V slovenskej bránke sa opäť vyznamenal Hlavaj, keď pohotovým zákrokom pravým betónom zmaril šancu Hintza. V 48. minúte sa po vyhranom buly v útočnom pásme dostal k strele Gernát, Dvorský zvládol súboj pred bránkou a zblízka prestrelil Sarosa - 2:1. O dve minúty poslal Heiskanen puk mimo hracej plochy, dostal menší trest za zdržovanie a Slováci využili presilovku. Slafkovský sa v nej dostal k strele spoza hráča, na ktorú Saros nedosiahol - 3:1. Fíni sa v 57. minúte dostali k hre bez brankára. Počas nej sa Slováci dostali do protiútoku, v ktorom by mal Slafkovský šancu na hetrik, no prišiel o hokejku a v skrumáži pred bránkou napokon uzavrel skóre Ružička.

Zdroj: Info.sk, TASR
