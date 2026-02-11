Záchranári zasahujú pri výbuchu v bytovke, evakuovali 17 ľudí
Pokojný podvečer v meste Tornaľa narušila silná explózia.
Na Poštovej ulici došlo dnes (11. 2.) k výbuchu plynu v trojposchodovom bytovom dome, po ktorom nasledoval požiar. Udalosť si vyžiadala zranenia a okamžitú evakuáciu obyvateľov.
Podľa predbežných zistení mala byť epicentrom výbuchu plynová fľaša umiestnená v jednom z bytov na druhom poschodí. Explózia bola dostatočne silná na to, aby následne iniciovala požiar v postihnutých priestoroch.
V čase incidentu sa v bytovke nachádzalo celkovo 17 osôb. Vzhľadom na nebezpečnú situáciu a zadymenie bola nevyhnutná ich urýchlená evakuácia do bezpečia. Nešťastie si nanešťastie vyžiadalo aj zdravotné následky. Pri explózii došlo k zraneniu štyroch osôb. Privolaní záchranári ich po prvotnom ošetrení previezli do nemocnice.
Na mieste udalosti momentálne zasahujú policajné hliadky, hasiči a ďalšie záchranné zložky, ktoré zabezpečujú priestor a pracujú na likvidácii následkov. Polícia uviedla, že bližšie informácie k okolnostiam a príčinám výbuchu poskytne neskôr.
