Premiér diskutoval s podpredsedom EK pre súdržnosť a reformy R. Fittom

Streda, 11.2.2026
Bratislava

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v stredu v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave prijal výkonného podpredsedu Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Raffaelleho Fitta.

Hovorili spolu najmä o podpore regiónov na východnej hranici Európskej únie v súvislosti s plánovaným predstavením Stratégie pre regióny na východnej hranici, súčasťou čoho bude finančný nástroj určený na podporu investícií týchto regiónov. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor úradu vlády.

Premiér poukázal na to, že Košický a Prešovský kraj priamo pociťujú dôsledky situácie na Ukrajine a patria medzi najmenej rozvinuté regióny Slovenska aj celej Európskej únie. Tiež, že budú zohrávať kľúčovú úlohu pri budúcej obnove Ukrajiny, najmä z pohľadu logistiky, infraštruktúry, hospodárskej spolupráce a energetiky. Investície do týchto krajov preto podľa neho nemajú len regionálny význam, ale priamo posilňujú schopnosť Únie podporovať stabilitu a obnovu Ukrajiny.

Predseda vlády s eurokomisárom tiež diskutoval o návrhu rozpočtu Európskej únie na roky 2028 - 2034. „V súčasnosti pracujeme na Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2040, ktorú zastrešuje Slovenská akadémia vied. Vízia nám ukáže, na čo sa musí naša krajina zamerať a viaceré reformné a investičné opatrenia navrhnuté aj z tejto vízie plánujeme financovať z budúceho európskeho rozpočtu, ktorý bude vyhradený aj pre nás,“ uviedol Fico. Schválenie Viacročného finančného rámca, tzv. rozpočtu EÚ sa očakáva vo februári 2027.

Premiér taktiež ocenil flexibilný prístup k využívaniu kohéznych fondov zo strany Európskej komisie v aktuálnom programovacom období. Slovensko napríklad využilo flexibilitu pri presune zdrojov na projekty duálneho využitia.

Témou stretnutia bola aj revízia Programu Slovensko, ktorú Slovenská republika predložila Európskej komisii v decembri 2025. „Revízia nám umožní presunúť časť európskych prostriedkov, ktorým hrozí nevyčerpanie do iných oblastí, ako je konkurencieschopnosť, životné prostredie, dostupné bývanie,“ dodal premiér.

Moja návšteva Slovenska je súčasťou série ciest do všetkých členských štátov, keďže politika súdržnosti sa týka každého regiónu Európy. Teší ma, že môžeme otvorene diskutovať s národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi o súčasnej politike súdržnosti, najmä o revízii súčasného viacročného finančného rámca v polovici trvania a o formovaní politiky súdržnosti v budúcnosti. Náš cieľ je jasný: premeniť európske politiky na konkrétny prínos v praxi, zlepšovať kvalitu života občanov, podporovať investície a napomáhať príležitosti na rozvoj vo všetkých regiónoch,“ uviedol Fitto.

Eurokomisár vo štvrtok (12. 2.) spolu s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom navštívi projekty v Bernolákove financované z EÚ. Stretnúť sa má aj s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom.

Zdroj: Info.sk, TASR
