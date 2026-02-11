Hnutie Slovensko víta rozhodnutie ÚS o pozastavení účinnosti zmeny o kajúcnikoch
Hnutie Slovensko víta rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby, tzv. kajúcnika. Upozorňuje však, že ešte nejde o rozhodnutie o tom, či je samotná novela v súlade s Ústavou SR.
„Je mimoriadne dôležité, že ústavný súd skôr, ako o veci samej rozhodne, pozastavil účinnosť týchto paragrafov, aby aspoň pojednávania, ktoré sú rozpracované, mohli zbehnúť, aby neboli ohrozené. Tento paragraf by pomohol obžalovaným v kauze Očistec, pomohol by Tiborovi Gašparovi (Smer-SD) a ostatným, ktorí sa majú už čochvíľa postaviť pred súd. Ale takisto tento paragraf pomáha aj predstaviteľom organizovaného zločinu,“ vysvetlil na stredajšej tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí).
