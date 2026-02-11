Richard Raši rešpektuje rozhodnutie ÚS, čaká na zdôvodnenie
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku týkajúcej sa kajúcnikov. Je podľa vlastných slov zvedavý na zdôvodnenie. Vyplýva to z jeho stredajšieho vyjadrenia pre novinárov v parlamente.
„Rešpektujem rozhodnutie ústavného súdu. Zachytil som to iba teraz cez médiá. Počkáme aj na zdôvodnenie toho, prečo tak bolo učinené a čo ÚS SR namietal,“ povedal.
Raši je zvedavý na odôvodnenie rozhodnutia súdu. „Táto novela bola predložená koaličným partnerom. My sme za ňu hlasovali v dobrej viere, preto som povedal, že som zvedavý, aké odôvodnenie bude a čo ústavný súd bude vytýkať,“ dodal.
Aj poslanec Richard Glück (Smer-SD) skonštatoval, že mu nezostáva nič iné len rozhodnutie rešpektovať. „V každom prípade sme zdržanliví. Čakáme, kým súd rozhodne o tom, že či tento inštitút je alebo nie je v rozpore s ústavou. Do tej doby nám v zásade neostáva nič iné iba to rešpektovať,“ uviedol.
Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov, ktoré súd prijal na ďalšie konanie.
