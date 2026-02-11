  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 11.2.2026Meniny má Dezider
Bratislava

KDH víta rozhodnutie ÚS SR k zmene Trestného poriadku o kajúcnikoch

  • DNES - 16:48
  • Bratislava
KDH víta rozhodnutie ÚS SR k zmene Trestného poriadku o kajúcnikoch

Opozičné KDH víta rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku o kajúcnikoch.

Potvrdilo sa tak podľa neho, že Ústavný súd stále zostáva pilierom ústavnosti a garancie toho, že ani vládna väčšina si nemôže robiť, čo chce. Hnutie o tom informovalo na sociálnej sieti.

Všetko musí byť v súlade s ústavou, v súlade s ústavou musí byť aj právo sudcov konať nezávisle, nestranne a každý bude mať a má aj stále právo na zákonného sudcu,“ dodal podpredseda hnutia a exminister spravodlivosti Viliam Karas.

Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov, ktoré súd prijal na ďalšie konanie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hnutie Slovensko víta rozhodnutie ÚS o pozastavení účinnosti zmeny o kajúcnikoch

Hnutie Slovensko víta rozhodnutie ÚS o pozastavení účinnosti zmeny o kajúcnikoch

DNES - 17:23Domáce

Hnutie Slovensko víta rozhodnutie Ústavného súdu SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby, tzv. kajúcnika.

Richard Raši rešpektuje rozhodnutie ÚS, čaká na zdôvodnenie

Richard Raši rešpektuje rozhodnutie ÚS, čaká na zdôvodnenie

DNES - 17:10Domáce

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku týkajúcej sa kajúcnikov.

SaS považuje rozhodnutie ÚS k zmene o kajúcnikoch za dobrú správu

SaS považuje rozhodnutie ÚS k zmene o kajúcnikoch za dobrú správu

DNES - 16:30Domáce

Opozičná strana SaS považuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku týkajúcu sa kajúcnikov za dobrú správy.

Ústavný súd pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku o kajúcnikoch

Ústavný súd pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku o kajúcnikoch

DNES - 16:05Domáce

Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby.

Vosveteit.sk
Darček na Valentína, ktorý neskončí v skrini. Tento darček chráni domov aj ľudí v ňomDarček na Valentína, ktorý neskončí v skrini. Tento darček chráni domov aj ľudí v ňom
POZOR! Nová Windows aktualizácia opravuje až 56 bezpečnostných chýb, pričom niekoľko z nich hackeri aktívne zneužívajú. Neodkladaj juPOZOR! Nová Windows aktualizácia opravuje až 56 bezpečnostných chýb, pričom niekoľko z nich hackeri aktívne zneužívajú. Neodkladaj ju
Rusom sa stále nedarí nahradiť Starlink. Na fronte majú vážne problémy s internetom a komunikáciouRusom sa stále nedarí nahradiť Starlink. Na fronte majú vážne problémy s internetom a komunikáciou
Vylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na interneteVylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na internete
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciuŠéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomiaPoužívatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešeníAko zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Facebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dátaFacebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dáta
Dve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokovDve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP