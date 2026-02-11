KDH víta rozhodnutie ÚS SR k zmene Trestného poriadku o kajúcnikoch
Opozičné KDH víta rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku o kajúcnikoch.
Potvrdilo sa tak podľa neho, že Ústavný súd stále zostáva pilierom ústavnosti a garancie toho, že ani vládna väčšina si nemôže robiť, čo chce. Hnutie o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Všetko musí byť v súlade s ústavou, v súlade s ústavou musí byť aj právo sudcov konať nezávisle, nestranne a každý bude mať a má aj stále právo na zákonného sudcu,“ dodal podpredseda hnutia a exminister spravodlivosti Viliam Karas.
Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov, ktoré súd prijal na ďalšie konanie.
