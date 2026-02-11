  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 11.2.2026Meniny má Dezider
Bratislava

SaS považuje rozhodnutie ÚS k zmene o kajúcnikoch za dobrú správu

  • DNES - 16:30
  • Bratislava
SaS považuje rozhodnutie ÚS k zmene o kajúcnikoch za dobrú správu

Opozičná strana SaS považuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku týkajúcu sa kajúcnikov za dobrú správy. Opätovne poukázala na negatívne dosahy úpravy. Vyplýva to z vyjadrenia poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) na stredajšej tlačovej konferencii.

Zmena, ktorú presadila vládna koalícia na poslednej parlamentnej schôdzi, bola naozaj hanebná. Takéto nastavenie znamenalo, že Slovensko sa stane bezmocným v boji proti mafii pri rozkladaní organizovaných zločineckých skupín,“ skonštatovala.

Upozornila na negatívne dosahy zmeny v praxi. „Videli sme to aj na Špecializovanom trestnom súde, napríklad v prípade drogových gangov, kde táto úprava zamedzovala riadnemu súdnemu konaniu. O to viac vítam rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý jasne povedal, že takto sa pravidlá meniť nemôžu,“ podotkla.

Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov, ktoré súd prijal na ďalšie konanie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ústavný súd pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku o kajúcnikoch

Ústavný súd pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku o kajúcnikoch

DNES - 16:05Domáce

Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby.

PS vyčíta koalícii, že nerieši ekonomickú situáciu na Slovensku

PS vyčíta koalícii, že nerieši ekonomickú situáciu na Slovensku

DNES - 16:03Domáce

Opozičné hnutie PS hovorí o ekonomickom rozvrate na Slovensku. Vládnej koalícii vyčíta, že situáciu nerieši.

Policajní odborári upozornili na pokles reálnych miezd v záchranných zložkách

Policajní odborári upozornili na pokles reálnych miezd v záchranných zložkách

DNES - 15:28Domáce

Podľa predsedu odborárov klesli na ministerstve vnútra v januári čisté mzdy policajtov či hasičov o desiatky až stovky eur.

Matovič: PS v kauze vládneho auditu zlyhalo, v prípadnej koalícii budeme opatrní

Matovič: PS v kauze vládneho auditu zlyhalo, v prípadnej koalícii budeme opatrní

DNES - 14:46Domáce

Hnutie Progresívne Slovensko pri tzv. kauze vládneho auditu zlyhalo a nezvládlo ju. Vyhlásil to na stredajšej tlačovej konferencii líder Hnutia Slovensko Igor Matovič.

Vosveteit.sk
Rusom sa stále nedarí nahradiť Starlink. Na fronte majú vážne problémy s internetom a komunikáciouRusom sa stále nedarí nahradiť Starlink. Na fronte majú vážne problémy s internetom a komunikáciou
Vylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na interneteVylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na internete
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciuŠéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomiaPoužívatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešeníAko zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Facebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dátaFacebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dáta
Dve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokovDve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokov
Lockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvekLockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvek
Vieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávneVieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávne
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP