SaS považuje rozhodnutie ÚS k zmene o kajúcnikoch za dobrú správu
Opozičná strana SaS považuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku týkajúcu sa kajúcnikov za dobrú správy. Opätovne poukázala na negatívne dosahy úpravy. Vyplýva to z vyjadrenia poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) na stredajšej tlačovej konferencii.
„Zmena, ktorú presadila vládna koalícia na poslednej parlamentnej schôdzi, bola naozaj hanebná. Takéto nastavenie znamenalo, že Slovensko sa stane bezmocným v boji proti mafii pri rozkladaní organizovaných zločineckých skupín,“ skonštatovala.
Upozornila na negatívne dosahy zmeny v praxi. „Videli sme to aj na Špecializovanom trestnom súde, napríklad v prípade drogových gangov, kde táto úprava zamedzovala riadnemu súdnemu konaniu. O to viac vítam rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý jasne povedal, že takto sa pravidlá meniť nemôžu,“ podotkla.
Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov, ktoré súd prijal na ďalšie konanie.
