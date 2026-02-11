Pri ozbrojenom prepade zasahovala polícia, lupiči sa zahalili do bielych kombinéz.

Na talianskej diaľnici v blízkosti mesta Tuturano došlo v pondelok (9. 2.) ráno k pokusu o ozbrojenú lúpež. Informoval o tom portál News18 s tým, že akcia zločincov viedla k prestrelke s políciou.

Do vzduchu vyhodili dodávku

Niekoľko maskovaných mužov sa na diaľnici na juhu Talianska pokúsilo zastaviť a prepadnúť obrnenú dodávku súkromnej bezpečnostnej služby Battistolli. Ako informuje News18, dodávka prevážala peniaze.

Zamaskovaní zločinci prepadli dodávku s peniazmi. Na diaľnici došlo k prestrelke s políciou; Foto: x.com/BrandonStraka

Na zastavenie vozidla lupiči využili ďalšiu dodávku, ktorú zastavili krížom cez cestu a podpálili. Na mieste zasahovali talianski karabinieri, tí spadajú pod bezpečnostné zložky.

„Na mieste došlo k prestrelke s karabiniermi. Pri nej guľka vypálená zo zbrane útočníkov zasiahla čelné sklo služobného policajného vozidla,“ informuje News18 s tým, že pri streľbe nedošlo k zraneniam. Zločinci mali páliť aj do radov okoloidúcich, aby ich odohnali.

Lupiči vyhodili dodávku do vzduchu. Polícia neskôr zadržala dvoch podozrivých.

Z miesta lúpeže unikol videozáznam jedného z okoloidúcich. V ňom vidno, ako skupina zamaskovaných mužov v bielych kombinézach zatarasila diaľnicu v jednom smere. Niektorí ozbrojenci na kradnuté autá dokonca nasadili falošný maják, aby zmiatli políciu.

Ako doplnil portál Wanted in Rome, ozbrojenci na otvorenie zadných dvier dodávky a trezoru v nej použili výbušniny. „Svedkovia na mieste hovorili o veľkom čiernom mraku, ktorý vyletel zo zadnej časti dodávky,“ informoval portál.

Išlo o skupinu organizovaného zločinu?

Páchatelia napokon ušli z miesta činu aj vďaka krádeži okoloidúcich áut. Pri úteku si pomohli aj umiestnením ostnatého drôtu na vozovku. Karabinierom sa však ešte v ten deň podarilo zadržať dvoch podozrivých.

„Polícia sa v rámci vyšetrovania pokúša stotožniť a zadržať ďalších členov skupiny,“ dodal portál News18. Zatiaľ nie je jasné, či išlo o príslušníkov niektorej zo skupín organizovaného zločinu, ktoré v oblasti pôsobia.