Pri ozbrojenom prepade zasahovala polícia, lupiči sa zahalili do bielych kombinéz.
Na talianskej diaľnici v blízkosti mesta Tuturano došlo v pondelok (9. 2.) ráno k pokusu o ozbrojenú lúpež. Informoval o tom portál News18 s tým, že akcia zločincov viedla k prestrelke s políciou.
Do vzduchu vyhodili dodávku
Niekoľko maskovaných mužov sa na diaľnici na juhu Talianska pokúsilo zastaviť a prepadnúť obrnenú dodávku súkromnej bezpečnostnej služby Battistolli. Ako informuje News18, dodávka prevážala peniaze.
Zamaskovaní zločinci prepadli dodávku s peniazmi. Na diaľnici došlo k prestrelke s políciou; Foto: x.com/BrandonStraka
Na zastavenie vozidla lupiči využili ďalšiu dodávku, ktorú zastavili krížom cez cestu a podpálili. Na mieste zasahovali talianski karabinieri, tí spadajú pod bezpečnostné zložky.
„Na mieste došlo k prestrelke s karabiniermi. Pri nej guľka vypálená zo zbrane útočníkov zasiahla čelné sklo služobného policajného vozidla,“ informuje News18 s tým, že pri streľbe nedošlo k zraneniam. Zločinci mali páliť aj do radov okoloidúcich, aby ich odohnali.
Italy — An armed gang attacked a BTV armored van on the SS 613 highway between Lecce and Brindisi in Puglia, using explosives and exchanging gunfire with responding Carabinieri. No injuries were reported, and two suspects were detained.pic.twitter.com/8MSAJssslH— Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) February 9, 2026
Lupiči vyhodili dodávku do vzduchu. Polícia neskôr zadržala dvoch podozrivých.
Z miesta lúpeže unikol videozáznam jedného z okoloidúcich. V ňom vidno, ako skupina zamaskovaných mužov v bielych kombinézach zatarasila diaľnicu v jednom smere. Niektorí ozbrojenci na kradnuté autá dokonca nasadili falošný maják, aby zmiatli políciu.
Ako doplnil portál Wanted in Rome, ozbrojenci na otvorenie zadných dvier dodávky a trezoru v nej použili výbušniny. „Svedkovia na mieste hovorili o veľkom čiernom mraku, ktorý vyletel zo zadnej časti dodávky,“ informoval portál.
Išlo o skupinu organizovaného zločinu?
Páchatelia napokon ušli z miesta činu aj vďaka krádeži okoloidúcich áut. Pri úteku si pomohli aj umiestnením ostnatého drôtu na vozovku. Karabinierom sa však ešte v ten deň podarilo zadržať dvoch podozrivých.
„Polícia sa v rámci vyšetrovania pokúša stotožniť a zadržať ďalších členov skupiny,“ dodal portál News18. Zatiaľ nie je jasné, či išlo o príslušníkov niektorej zo skupín organizovaného zločinu, ktoré v oblasti pôsobia.