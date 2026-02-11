Ústavný súd pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku o kajúcnikoch
Ústavný súd (ÚS) SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby.
Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov, ktoré ÚS prijal na ďalšie konanie.
Novelu Trestného zákona napadol na ÚS aj generálny prokurátor Maroš Žilinka a Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Aj ich návrhy prijal ÚS na ďalšie konanie, pričom ich spojil na spoločné konanie.
K rozhodnutiu ÚS pripojili odlišné stanoviská sudcovia Ivan Fiačan, Rastislav Kaššák, Ľuboš Szigeti a Robert Šorl, ktoré sa týkajú výroku a odôvodnenia.
Novelu Trestného zákona so zmenami aj v Trestnom poriadku prijal parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Koaliční poslanci argumentovali zneužívaním inštitútu kajúcnika, napríklad pri odsúdení osôb na základe výpovedí, ktoré sa ukázali ako nedôveryhodné.
Pre zmeny v Trestnom poriadku ŠTS prerušil súdny proces s obžalovaným Norbertom B. v prípade podplácania.
Žilinka: Rozhodnutie Ústavného súdu je zásadné
Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o pozastavení účinnosti zmeny Trestného poriadku o kajúcnikoch je zásadné. Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka.
„Ústavný súd SR na dnešnom zasadnutí pléna prijal na ďalšie konanie môj návrh na začatie konania o súlade paragrafu Trestného poriadku s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a pozastavil účinnosť napadnutého právneho predpisu,“ povedal Žilinka.
Tvrdí, že pozastavenie účinnosti zamedzí možným „negatívnym, nezvratným a nenapraviteľným následkom novej právnej úpravy v trestnom konaní a zásahom do spravodlivosti procesu“. Zároveň podľa Žilinku zamedzí ohrozeniu objasňovania najzávažnejšej trestnej činnosti.
SaS považuje rozhodnutie ÚS k zmene o kajúcnikoch za dobrú správu
Opozičná strana SaS považuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku týkajúcu sa kajúcnikov za dobrú správy.
