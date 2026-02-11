  • Články
PS vyčíta koalícii, že nerieši ekonomickú situáciu na Slovensku

Opozičné hnutie PS hovorí o ekonomickom rozvrate na Slovensku. Vládnej koalícii vyčíta, že situáciu nerieši.

V tejto súvislosti tiež kritizuje, že nikto nevie, s akou víziou ide premiér Robert Fico (Smer-SD) na neformálny samit Európskej únie (EÚ) o konkurencieschopnosti. Poukazuje pri tom na dôležitosť témy. Pripomína, že súvisí aj s ekonomickým rastom. Vyplýva to z vyjadrenia členov hnutia na stredajšej tlačovej konferencii.

My nevieme, s čím, s akou ucelenou predstavou chce Fico na samit ísť. Nerokovala o tom vláda, nebol o tom žiadny materiál. Nerokovala o tom ani Národná rada (NR) SR, ale namiesto toho musela osem či deväť hodín rokovať o mojej mame,“ skonštatoval líder hnutia a poslanec parlamentu Michal Šimečka.

Člen predsedníctva PS Ivan Korčok tiež postoj vládnych predstaviteľov k príprave na samit kritizoval. Myslí si, že minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) mal prísť na rokovanie kabinetu s materiálom, kde by zadefinoval priority SR v rámci konkurencieschopnosti, a mal sa stretnúť aj s ďalšími aktérmi. Koaličníkom vyčítal tiež neúčasť na samite európskeho priemyslu v Antverpách.

Ivan Štefunko (PS) zároveň predstavil opatrenia, ktoré by PS v súčasnosti vo vláde presadzovalo. Hovoril napríklad o podpore obnoviteľných zdrojov či využívaní peňazí z emisných povoleniek na pomoc perspektívnym firmám.

Zdroj: Info.sk, TASR
