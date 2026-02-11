PS vyčíta koalícii, že nerieši ekonomickú situáciu na Slovensku
Opozičné hnutie PS hovorí o ekonomickom rozvrate na Slovensku. Vládnej koalícii vyčíta, že situáciu nerieši.
V tejto súvislosti tiež kritizuje, že nikto nevie, s akou víziou ide premiér Robert Fico (Smer-SD) na neformálny samit Európskej únie (EÚ) o konkurencieschopnosti. Poukazuje pri tom na dôležitosť témy. Pripomína, že súvisí aj s ekonomickým rastom. Vyplýva to z vyjadrenia členov hnutia na stredajšej tlačovej konferencii.
„My nevieme, s čím, s akou ucelenou predstavou chce Fico na samit ísť. Nerokovala o tom vláda, nebol o tom žiadny materiál. Nerokovala o tom ani Národná rada (NR) SR, ale namiesto toho musela osem či deväť hodín rokovať o mojej mame,“ skonštatoval líder hnutia a poslanec parlamentu Michal Šimečka.
Člen predsedníctva PS Ivan Korčok tiež postoj vládnych predstaviteľov k príprave na samit kritizoval. Myslí si, že minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) mal prísť na rokovanie kabinetu s materiálom, kde by zadefinoval priority SR v rámci konkurencieschopnosti, a mal sa stretnúť aj s ďalšími aktérmi. Koaličníkom vyčítal tiež neúčasť na samite európskeho priemyslu v Antverpách.
Ivan Štefunko (PS) zároveň predstavil opatrenia, ktoré by PS v súčasnosti vo vláde presadzovalo. Hovoril napríklad o podpore obnoviteľných zdrojov či využívaní peňazí z emisných povoleniek na pomoc perspektívnym firmám.
SaS považuje rozhodnutie ÚS k zmene o kajúcnikoch za dobrú správu
Opozičná strana SaS považuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku týkajúcu sa kajúcnikov za dobrú správy.
Ústavný súd pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku o kajúcnikoch
Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby.
Policajní odborári upozornili na pokles reálnych miezd v záchranných zložkách
Podľa predsedu odborárov klesli na ministerstve vnútra v januári čisté mzdy policajtov či hasičov o desiatky až stovky eur.
Matovič: PS v kauze vládneho auditu zlyhalo, v prípadnej koalícii budeme opatrní
Hnutie Progresívne Slovensko pri tzv. kauze vládneho auditu zlyhalo a nezvládlo ju. Vyhlásil to na stredajšej tlačovej konferencii líder Hnutia Slovensko Igor Matovič.