  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 11.2.2026Meniny má Dezider
Bratislava

STVR končí s populárnou službou: Toto si pozriete už len na internete

  • DNES - 15:45
  • Bratislava
STVR končí s populárnou službou: Toto si pozriete už len na internete

Dôvodom je podľa STVR technická zastaranosť služby.

Slovenská televízia a rozhlas (STVR) ukončí 1. marca poskytovanie služby teletext. Zdôvodňuje to technologickou zastaranosťou platformy a dlhodobo nízkou využívanosťou, ktorá nezodpovedá nákladom na jej prevádzku.

„Teletext bol historicky dôležitou službou v čase, keď internet nebol bežnou súčasťou domácností, no v posledných rokoch jeho význam prirodzene klesá a veľká časť slovenského trhu už od jeho poskytovania upustila,“ uvádza STVR.

Pripomína, že teletext je formát, ktorý funguje v prísne obmedzenom rozsahu znakov a riadkov a vznikol pre technické možnosti televízneho vysielania v minulých dekádach. Na Slovensku sa začal vysielať ešte v roku 1988 v rámci vtedajšej Československej televízie. Neskôr ho spustili aj komerční vysielatelia. „V súčasnosti však diváci získavajú správy, programové informácie aj servisné oznamy prednostne prostredníctvom digitálnych platforiem, ktoré umožňujú rýchle aktualizácie a širší obsah,“ dodáva verejnoprávny vysielateľ.

Zdôrazňuje, že dostupnosť informácií pre divákov zostáva zachovaná. Aktuálne správy, programové informácie a servisné oznamy naďalej nájdu na weboch STVR, v aplikácii Správy pre mobilné zariadenia a tiež vo vysielaní spravodajského okruhu :24.

Služba teletext bude na programových službách STVR dostupná do 28. februára.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slovinsko: Majiteľ podozrivej 500-eurovej bankovky sa môže prihlásiť - je pravá

Slovinsko: Majiteľ podozrivej 500-eurovej bankovky sa môže prihlásiť - je pravá

VČERA - 21:30Zaujímavosti

Slovinská polícia hľadá majiteľa 500-eurovej bankovky, o ktorej sa pôvodne predpokladalo, že ide o falzifikát.

Ochranári: Do plotu v záhrade si spravte diery. Viete, na čo slúžia?

Ochranári: Do plotu v záhrade si spravte diery. Viete, na čo slúžia?

18:02 08.02.2026Zaujímavosti

Ak je váš plot nepreniknuteľný, ochranári radia urobiť na spodku niekoľko otvorov. Viete, na čo slúžia?

Pozor, hrozí infekcia! Takýto pach v nechtovom štúdiu neignorujte

Pozor, hrozí infekcia! Takýto pach v nechtovom štúdiu neignorujte

18:34 07.02.2026Zaujímavosti

Ako sa vyhnúť infekcii v nechtovom štúdiu? Varovné znaky nízkej kvality si všimnete už pri vstupe.

Vodiči sa nestihli čudovať: Benzínka sa celá doslova prepadla pod zem

Vodiči sa nestihli čudovať: Benzínka sa celá doslova prepadla pod zem

21:00 06.02.2026Zaujímavosti

Z miesta vzniku kráteru hlásili zranených.

Vosveteit.sk
Rusom sa stále nedarí nahradiť Starlink. Na fronte majú vážne problémy s internetom a komunikáciouRusom sa stále nedarí nahradiť Starlink. Na fronte majú vážne problémy s internetom a komunikáciou
Vylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na interneteVylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na internete
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciuŠéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomiaPoužívatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešeníAko zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Facebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dátaFacebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dáta
Dve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokovDve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokov
Lockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvekLockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvek
Vieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávneVieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávne
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP