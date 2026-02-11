STVR končí s populárnou službou: Toto si pozriete už len na internete
- DNES - 15:45
- Bratislava
Dôvodom je podľa STVR technická zastaranosť služby.
Slovenská televízia a rozhlas (STVR) ukončí 1. marca poskytovanie služby teletext. Zdôvodňuje to technologickou zastaranosťou platformy a dlhodobo nízkou využívanosťou, ktorá nezodpovedá nákladom na jej prevádzku.
„Teletext bol historicky dôležitou službou v čase, keď internet nebol bežnou súčasťou domácností, no v posledných rokoch jeho význam prirodzene klesá a veľká časť slovenského trhu už od jeho poskytovania upustila,“ uvádza STVR.
Pripomína, že teletext je formát, ktorý funguje v prísne obmedzenom rozsahu znakov a riadkov a vznikol pre technické možnosti televízneho vysielania v minulých dekádach. Na Slovensku sa začal vysielať ešte v roku 1988 v rámci vtedajšej Československej televízie. Neskôr ho spustili aj komerční vysielatelia. „V súčasnosti však diváci získavajú správy, programové informácie aj servisné oznamy prednostne prostredníctvom digitálnych platforiem, ktoré umožňujú rýchle aktualizácie a širší obsah,“ dodáva verejnoprávny vysielateľ.
Zdôrazňuje, že dostupnosť informácií pre divákov zostáva zachovaná. Aktuálne správy, programové informácie a servisné oznamy naďalej nájdu na weboch STVR, v aplikácii Správy pre mobilné zariadenia a tiež vo vysielaní spravodajského okruhu :24.
Služba teletext bude na programových službách STVR dostupná do 28. februára.
