Streda, 11.2.2026Meniny má Dezider
Bratislava

Ministerstvo dopravy uhradilo vyše 100 miliónov eur za pomoc odídencom z Ukrajiny

  • DNES - 15:41
  • Bratislava
Ministerstvo dopravy (MD) SR poskytlo vyše 102 miliónov eur viac ako tisícke ubytovateľom za ubytovanie odídencov z Ukrajiny v rokoch 2022 až 2024.

Časť zo zaplatenej sumy pokryli fondy Európskej únie, informovala v stredu hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.

Ministerstvo dopravy podľa štátneho tajomníka Igora Chomu reagovalo veľmi rýchlo, vďaka čomu pomohli viac ako 35.000 ľuďom v neľahkej životnej situácii. „Zároveň boli tieto príspevky aj veľmi dôležitým stimulom pre majiteľov hotelov či penziónov, ktorí sa v tom čase práve spamätávali z následkov pandémie. Takmer tretinu nákladov sme zaplatili z eurofondov, a tým sme odbremenili štátny rozpočet,“ priblížil Choma.

Zo zdrojov Európskej únie, konkrétne z Európskeho sociálneho fondu plus, požiadalo ministerstvo dopravy o refundáciu v objeme 28,7 milióna eur. V rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR boli peniaze pridelené rezortom dopravy a vnútra.

Cieľom výzvy bolo zabezpečiť pomoc odídencom prichádzajúcim z Ukrajiny v dôsledku vojnového konfliktu na územie Slovenska, a to formou zabezpečenia azylových ubytovacích kapacít. Vďaka tomu sa podľa ministerstva dopravy pre týchto ľudí vytvorili dôstojné podmienky počas ich pobytu na našom území. Vytvoril sa tiež priestor pre ich lepšiu sociálno-ekonomickú integráciu. Zároveň synergicky došlo aj k podporeniu podnikateľov v slovenských regiónoch.

Už o pár dní uplynú štyri roky od začiatku ruskej agresie proti Ukrajine a jej obyvateľom. Zároveň sú to štyri roky, odkedy ľudia na Slovensku preukazujú mimoriadnu ochotu pomôcť tým, ktorých životy rozvrátila nevyprovokovaná vojna,“ povedal vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Peter Stano.

Európska únia podľa neho po celý čas stojí pri Ukrajine a popritom podporuje členské štáty v ich solidárnom úsilí. Takmer 30 miliónov eur z fondov EÚ pomohlo nielen odídencom z Ukrajiny, ale aj slovenským občanom, ktorí im poskytli bezpečné prístrešie. „Aj tento príklad ukazuje, že pomoc Ukrajine ide ruka v ruke so solidaritou a posilňovaním bezpečnosti a odolnosti členských štátov. Rovnako ako sloboda Ukrajiny je neoddeliteľne spojená so slobodou a bezpečnosťou celej Európy, a teda aj Slovenska,“ doplnil Stano.

Ministerstvo dopravy podľa hovorkyne poskytovalo príspevok na základe siedmich nariadení vlády SR. Maximálna výška poskytovaného príspevku bola 24,20 eura za noc poskytnutého ubytovania odídenca staršieho ako 15 rokov a 12,10 eura za noc ubytovania odídenca mladšieho ako 15 rokov. „Príspevok bol poskytovaný na pokrytie časti nákladov spojených s ubytovaním odídencov z Ukrajiny. Touto formou bolo zabezpečené ubytovanie 35.072 odídencom prostredníctvom takmer 1400 poskytovateľov ubytovania na Slovensku,“ dodala Poláčiková.

Zdroj: Info.sk, TASR
