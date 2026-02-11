  • Články
Policajní odborári upozornili na pokles reálnych miezd v záchranných zložkách

  • DNES - 15:28
  • Bratislava
Podľa predsedu odborárov klesli na ministerstve vnútra v januári čisté mzdy policajtov či hasičov o desiatky až stovky eur.

Odborový zväz polície (OZP) v SR upozornil spolu s ďalšími odborármi iných bezpečnostných či záchranných zložiek na zníženie reálnych platov príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) či Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Môže za to zvýšené odvodové zaťaženie platné od tohto roku.

Podľa predsedu OZP v SR Petra Jakubíka klesli na ministerstve vnútra v januári čisté mzdy policajtov či hasičov o desiatky až stovky eur. TASR o tom informovali policajné odbory po rokovaní s Odborovým zväzom hasičov a Odborovým zväzom príslušníkov ZVJS.

Policajní odborári doplnili, že podľa odborárov ZVJS klesli platy v zbore o 16 až 30 eur mesačne. „Volajú mi rozhorčení policajti aj hasiči. Ide o reálny úbytok čistej mzdy, ktorý sa prejavil už v prvých výplatách tohto roka, a to bez adekvátnej kompenzácie,“ uviedol Jakubík.

Odborári zároveň upozornili, že medzi zvýšením minimálnej mzdy a výškou základných platových taríf vo verejnej správe je zásadný nepomer. Pripomenuli, že od roku 2026 je minimálna mzda 915 eur. „V prípade Hasičského a záchranného zboru sa nástupná tarifná mzda v najnižšej triede pri praxi do dvoch rokov pohybuje na úrovni 837,50 eura, respektíve 886,50 eura, čo znamená, že časť príslušníkov HaZZ začína pod úrovňou zákonom garantovanej minimálnej mzdy,“ uviedli odborári s tým, že k najnižšej tarife (1000,50 eura) sa blíži minimálna mzda aj v polícii.

Odborári tiež skonštatovali, že v rámci kolektívneho vyjednávania nedošlo k dohode s ministerstvom vnútra na mechanizme, ktorý by zmiernil dosahy konsolidačných opatrení. Očakávaná valorizácia miezd sa podľa nich nepremietla do praxe. „Odborové zväzy deklarujú záujem pokračovať v sociálnom dialógu, avšak ak nedôjde k spravodlivému riešeniu a zrozumiteľným odpovediam zo strany vlády a rezortu, sú pripravené využiť všetky zákonné prostriedky na ochranu práv príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a zamestnancov rezortu vnútra, vrátane protestných foriem,“ zdôraznili odborári.

Rezort vnútra chce platové pomery policajtov riešiť v tomto roku

Ministerstvo vnútra deklaruje, že chce v tomto roku riešiť platové pomery policajtov. Podľa jeho hovorcu Mateja Neumanna si je rezort vedomý negatívnych dosahov konsolidácie. Neumann to uviedol pre TASR v reakcii na odborové zväzy bezpečnostných a záchranných zložiek, ktoré upozornili na zníženie reálnych platov policajtov či hasičov. Doplnil, že vzhľadom na konsolidáciu to v roku 2025 nebolo možné.

Odborárom sa nepáči ani to, že najnižšie tarify zamestnancov štátnej sféry, napríklad hasičov, sú už pod hranicou minimálnej mzdy. Pod túto hranicu by sa pri ďalšom náraste minimálnej mzdy podľa nich mohla dostať aj najnižšia tarifa v polícii. „Platové tabuľky vychádzajú z právnej úpravy (zákony o štátnej službe, zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) a pokiaľ nedôjde k ich navýšeniu, základné platy sa nepohnú. Osobné príplatky sú naviazané na pridelené finančné prostriedky a pokiaľ ich nebude dostatok, nie je možné ich adresne rozdeliť s tým, aby vedúci zamestnanci ich mohli rozdeliť zamestnancom, ktorí si to zaslúžia,“ uviedol hovorca.

Zdroj: Info.sk, TASR
