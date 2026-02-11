  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 11.2.2026Meniny má Dezider
Bratislava

Matovič: PS v kauze vládneho auditu zlyhalo, v prípadnej koalícii budeme opatrní

  • DNES - 14:46
  • Bratislava
Matovič: PS v kauze vládneho auditu zlyhalo, v prípadnej koalícii budeme opatrní

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) pri tzv. kauze vládneho auditu zlyhalo a nezvládlo ju. Vyhlásil to na stredajšej tlačovej konferencii líder Hnutia Slovensko Igor Matovič.

Odmieta, že by šlo o administratívnu chybu, ale považuje to za subvenčný podvod. Pokiaľ by Hnutie Slovensko bolo súčasťou vládnej koalície s PS, chce na seba vziať úlohu „strážneho psa, ktorý nedovolí nikomu kradnúť a robiť podvody“. K PS chce preto Matovičovo hnutie pristupovať prísnejšie.

PS v tejto kauze zlyhalo a nezvládli ju. Neprešli skúškou. Nazvať totiž jednoznačný subvenčný podvod administratívnym pochybením je strata súdnosti,“ skonštatoval Matovič. Hovoriť, že sa nikto neobohatil, považuje za výsmech ľuďom žijúcim z poctivej práce. Je to podľa neho podceňovanie voličov PS a celej opozície. „PS svojou alibistickou, povýšeneckou a totálne zbabelou komunikáciou hodilo premiérovi Robertovi Ficovi záchranné koleso do žumpy, v ktorej sa topí,“ dodal líder hnutia s tým, že odteraz až do volieb bude premiér poukazovať na to, ako PS obhajovalo podvod. „A bohužiaľ, bude mať pravdu,“ myslí si.

Ak bude PS potrebovať na zloženie vlády Hnutie Slovensko, chcú ho strážiť. „Po tejto kauze budeme našu úlohu v budúcej koalícii vnímať aj ako úlohu strážneho psa, ktorý nedovolí nikomu kradnúť a robiť podvody. Odteraz budeme k týmto ľudom pristupovať tak, že ich ideme strážiť,“ povedal s tým, že sa to týka aj tých opozičných strán, ktoré pri tejto kauze mlčali. „Ak niekto z opozície obhajuje podvod, hrozí obrovské riziko, že bude obhajovať veľké podvody, keď bude sám vládnuť,“ hovorí Matovič. Zopakoval, že podmienkou na účasť vo vláde by bolo aj splnenie podmienok, ktoré určujú občania v ankete, ktorú organizuje Hnutie Slovensko.

Progresívne Slovensko podľa neho celému Slovensku ukázalo, že podvod svojich blízkych neváhajú obhajovať. „Podvod je podvod bez ohľadu na počet núl,“ dodal. Členovia predsedníctva PS Ivan Korčok a Beáta Jurík by podľa Matoviča boli „stokrát“ lepší na poste lídra hnutia ako súčasný šéf Michal Šimečka.

Výsledok vládneho auditu, týkajúceho sa čerpania verejných dotácií, odhalil nedostatky aj pri občianskom združení Projekt Fórum, v ktorom je štatutárom mama Michala Šimečku. Občianske združenie Projekt Fórum, Bratislava malo šesť finančných nedostatkov s vysokou závažnosťou v hodnote 133.844,60 eura. O audite rokoval aj parlament. Šimečka nespochybnil zistenia, no hovorí o neštandardnom postupe, keď účtovníctvo rieši parlament a vláda, nie orgány na to určené. Líder PS preto reagoval, že súčasná vláda sa útokmi na jeho rodinu snaží zakryť svoju neschopnosť a korupciu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kaliňák: V roku 2022 lietalo osem stíhačiek MiG-29, neboli to šroty

Kaliňák: V roku 2022 lietalo osem stíhačiek MiG-29, neboli to šroty

DNES - 13:56Domáce

V roku 2022 lietalo podľa letových záznamov osem stíhačiek MiG-29. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka tak Ukrajine darované lietadlá neboli „šroty“ či „staré črepy“.

Taraba: Odklad ETS2 považujem za prvý krok k demontáži Green Dealu

Taraba: Odklad ETS2 považujem za prvý krok k demontáži Green Dealu

DNES - 13:31Domáce

Minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval na ročný odklad platenia emisných povoleniek.

Demokrati spochybňujú tendre v Nemocnici Poprad, tá pochybnosti odmieta

Demokrati spochybňujú tendre v Nemocnici Poprad, tá pochybnosti odmieta

DNES - 13:04Domáce

Strana Demokrati poukázala na dve vyhlásené verejné obstarávania z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR v Nemocnici Poprad.

Kotlárove obvinenie má 43 strán, Szalay priblížil detaily

Kotlárove obvinenie má 43 strán, Szalay priblížil detaily

DNES - 12:50Domáce

Strana Sloboda a Solidarita predstavila nové informácie z vyšetrovacieho spisu Petra Kotlára.

Vosveteit.sk
Vylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na interneteVylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na internete
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciuŠéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomiaPoužívatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešeníAko zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Facebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dátaFacebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dáta
Dve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokovDve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokov
Lockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvekLockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvek
Vieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávneVieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávne
Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP