Čo robiť, ak zatvoria školu? Dávku na ošetrovné získate aj bez lekára

V súvislosti s rastúcim počtom chrípkových a iných respiračných ochorení dochádza v niektorých regiónoch Slovenska k uzatváraniu tried, škôl či predškolských zariadení.

Nemocensky poistení rodičia si v takýchto prípadoch môžu uplatniť nárok na dávku ošetrovné. Sociálna poisťovňa (SP) pripomenula, že pri uzavretí školy alebo zariadenia nie je potrebné navštíviť ošetrujúceho lekára.

Žiadosť o ošetrovnévypĺňa rodič

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb je dostupná na internetovej stránke SP medzi formulármi pod číslom 278. Tlačivo vypĺňa rodič, ktorý uvedie obdobie uplatnenia nároku, meno dieťaťa a podpíše vyhlásenie. Následne ho potvrdí príslušné zariadenie a v prípade zamestnanca aj zamestnávateľ. Potom sa doručí pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa.

Žiadosť je možné podať aj elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk. K elektronickému formuláru je potrebné priložiť potvrdené tlačivo č. 278.

Podmienky získania ošetrovného

Nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia zariadenia vzniká najviac na 14 kalendárnych dní a z toho istého dôvodu iba raz a jednému poistencovi. Uplatniť si ho možno pri dieťati do dovŕšenia 11 rokov alebo do 18 rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

V prípade zamestnanca je podmienkou aj nedosahovanie príjmu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ počas obdobia starostlivosti.

Ak je škola otvorená, ale dieťa ochorie, ošetrovné je možné čerpať na základe potvrdenia pediatra. Aj v tomto prípade platí maximálna lehota 14 kalendárnych dní.

SP zároveň upozornila, že nárok na ošetrovné nevzniká, ak ošetrujúca osoba poberá inú dávku nemocenského poistenia, napríklad nemocenské alebo materské. Samostatne zárobkovo činným osobám a dobrovoľne poisteným odporúča pred podaním žiadosti skontrolovať si úhradu poistného.

Zdroj: Info.sk, TASR
