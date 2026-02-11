  • Články
Bratislava

Kaliňák: V roku 2022 lietalo osem stíhačiek MiG-29, neboli to šroty

  DNES - 13:56
  Bratislava
Kaliňák: V roku 2022 lietalo osem stíhačiek MiG-29, neboli to šroty

V roku 2022 lietalo podľa letových záznamov osem stíhačiek MiG-29. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) tak Ukrajine darované lietadlá neboli „šroty“ či „staré črepy“.

Doplnil, že to vyvracia tvrdenia bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu o takmer nulovej hodnote stíhačiek. Kaliňák to vyhlásil na tlačovej konferencii po rokovaní vlády.

Vládny kabinet zároveň v stredu vzal na vedomie informácie rezortu obrany o podaných trestných oznámeniach v súvislosti s darovaním techniky.

Kaliňáka podľa jeho slov vyrušuje, ak vidí v odpise z letovej knihy, že stíhačiek lietalo osem a prokurátor hovorí, že lietala iba jedna. „Buď vychádza len z toho, čo mu niekto povedal a potom je to naozaj škandalózne vyšetrovanie, alebo to úmyselne zamlčal, čo je možno ešte horší prípad,“ vyhlásil.

Orgány činné v trestnom konaní (OČTK) uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli OČTK prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny. Na tlačovej konferencii o tom 5. februára informoval bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta.

Exminister obrany Jaroslav Naď informácie privítal a vyhlásil, že je hrdý na svoju bývalú vládu. Konala podľa neho hospodárne, zákonne aj morálne správne.

Ministerstvo obrany reagovalo, že prokurátor pri prezentácii informácií zavádzal. Rezort avizoval ďalšie právne kroky.

Zdroj: Info.sk, TASR
