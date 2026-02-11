Európsky parlament schválil novú pôžičku pre Ukrajinu
- DNES - 13:34
- Štrasburg
Poslanci Európskeho parlamentu v stredu v Štrasburgu schválili pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na ďalšie dva roky, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a tlačovej správy EP.
Europoslanci hlasovali za tri právne predpisy, na základe ktorých bude Ukrajine poskytnutý úver. Za pôžičku, ktorá má pokryť dve tretiny finančných potrieb Ukrajiny na roky 2026 a 2027, hlasovali poslanci v pomere 458 ku 140, pričom 44 poslancov sa zdržalo hlasovania.
Ukrajina splatí tento úver, keď dostane od Ruska vojnové reparácie. „Takzvaný úver na podporu Ukrajiny pomôže uspokojiť jej naliehavé finančné potreby v kontexte pokračujúcej agresie Ruska, ktorá vstupuje do piateho roka,“ uvádza sa v tlačovej správe EP.
Z tohto úveru bude 30 miliárd eur slúžiť na makroekonomickú pomoc alebo rozpočtovú podporu poskytovanú EÚ prostredníctvom Nástroja pre Ukrajinu. Ďalších 60 miliárd spoločenstvo vyčlení na „posilnenie obranných spôsobilostí Ukrajiny a podporu obstarávania vojenského vybavenia, čím sa zabezpečí včasný prístup ku kritickým výrobkom obranného priemyslu“, či už v rámci EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
Ak určitý materiál nebude pre Ukrajinu okamžite k dispozícii z týchto členských krajín, na jeho získanie z iných štátov sa bude uplatňovať „súbor cielených výnimiek“.
V súvislosti s poskytnutím pôžičky sa Ukrajina musí zaviazať, že bude pokračovať v demokratických reformách a bojovať proti korupcii. Európska komisia presadzuje, aby bola prvá časť prostriedkov vyplatená v apríli tohto roka.
Na pôžičke sa pred týždňom dohodli veľvyslanci 24 členských štátov EÚ. K rozhodnutiu dospeli na základe mechanizmu posilnenej spolupráce. Ten umožnil Slovensku, Česku a Maďarsku nezapojiť sa do tejto iniciatívy.
Lídri členských krajín EÚ sa na summite 18. až 19. decembra dohodli, že pôžička pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027 bude financovaná zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko si vyjednali výnimku - nepripoja sa k spoločným garanciám a nebudú sa podieľať na splácaní úrokov.
Spravodajský portálu POLITICO informoval, že Ukrajine by bez tejto pôžičky od apríla hrozil nedostatok finančných prostriedkov, čo by malo katastrofálne dôsledky na jej vojenské úsilie v čase mierových rokovaní podporovaných USA.
