Taraba: Odklad ETS2 považujem za prvý krok k demontáži Green Dealu
Minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval na ročný odklad platenia emisných povoleniek.
Odklad systému ETS2 je prvý krok, ktorý možno v blízkej budúcnosti povedie k demontáži celého Green Dealu. Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) to po stredajšom rokovaní vlády uviedol v reakcii na ročný odklad platenia emisných povoleniek v rámci systému ETS2.
„S tým, čo sa zatiaľ podarilo vyrokovať, nie sme spokojní, no považujem rozhodnutie o odklade ETS2 za prvý predpoklad, že v blízkej budúcnosti, verím, príde k demontáži celého Green Dealu,“ vyhlásil Taraba. Zopakoval odmietavý postoj Slovenska k systému ETS2 a snahu podporiť všetky kroky, ktoré zabránia ďalšiemu úpadku konkurencieschopnosti európskeho priemyslu v dôsledku drahých energií, vyvolaných nepremyslenými opatreniami pri dosahovaní klimatických cieľov. „Podporujeme všetky aliancie v rámci Európskej únie, ktoré majú za cieľ znížiť tlak na priemysel, pretože nemôžete financovať sociálny štát, ak vám podniky neprodukujú zisk,“ upozornil vicepremiér.
Európsky parlament v utorok (10. 2.) definitívne schválil klimatický cieľ EÚ do roku 2040, ktorý počíta so znížením emisií skleníkových plynov o 90 percent oproti roku 1990. V rámci revidovanej legislatívy sa zavedenie systému ETS2 odkladá o jeden rok - z roku 2027 na rok 2028. Emisné povolenky ETS2 sa vzťahujú na emisie zo spaľovania palív v budovách a cestnej doprave. Niektoré členské štáty však podľa agentúry AFP stále presadzujú ďalší odklad.
