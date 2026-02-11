V dovolenkovej destinácii sa šíri nebezpečný vírus. Zdravotníci: Zakrývajte si celé telo!
Tehotné ženy by tam vôbec nemali cestovať. Aké príznaky spôsobuje nebezpečný vírus a v ktorom regióne sa šíri?
Americké Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) vydali varovanie pred cestovaním do lukratívnej dovolenkovej destinácie. Ako informovali na svojom webe, v tropickej lokalite sa šíri nebezpečný vírus.
Zakrývajte si celé telo, radia zdravotníci
Varovanie zdravotníkov je určené pre cestovateľov na Seychely. Ostrovná republika v blízkosti Madagaskaru totiž aktuálne bojuje s množiacim sa počtom nakazených na vírus chikungunya.
Vírus chikungunya na ľudí prenášajú komáre; Foto: frank60/Shutterstock.com
Vírus chikungunya prenášajú komáre, pričom prvotné príznaky sa dostavujú zhruba 3 až 7 dní po uštipnutí. CDC v tejto súvislosti radia návštevníkom Sechel, aby počas pobytu na ostrovoch prijali niekoľko ochranných opatrení:
„Ochráni vás prevencia pred uštipnutím komárom. V rámci nej používajte repelent na hmyz, noste tričká s dlhými rukávmi a dlhé nohavice a zdržiavajte sa na miestach s klimatizáciou alebo sieťkami na oknách.“
CDC takisto odporúča očkovanie pre tých, ktorí plánujú navštíviť Sechely. Tehotné ženy by sa cestovaniu do regiónu mali celkom vyhnúť. „Matky nakazené pred pôrodom môžu preniesť vírus na dieťa počas pôrodu alebo po ňom. Takto nakazení novorodenci, alebo novorodenci, ktorých uštipne komár, čelia vyššiemu riziku vážnych ochorení s možnosťou trvalých následkov,“ varujú CDC.
Čo je chikungunya?
Ako na svojom webe informuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), chikungunya je vírusové ochorenie prenášané komármi. Jeho zdrojom je RNA vírus s rovnakým menom a označením CHIKV.
V priebehu roka 2025 zaznamenali vírus chikungunya aj na území Európy; Foto: chik-weekly.ecdc.europa.eu
Vírus prvýkrát zaznamenali v roku 1952 v Tanzánii, neskôr prenikol aj do ďalších častí Afriky a Ázie. Od roku 2004 sa adaptoval aj na iné podmienky, a dnes už sa vyskytuje aj na území Európy a Severnej a Južnej Ameriky.
Príznaky
- rýchly nástup horúčky
- silná bolesť kĺbov
- opuchnutie kĺbov
- bolesť svalov
- bolesť hlavy
- nevoľnosť
- slabosť
- vyrážka
- zriedkavo problémy so srdcom, nervovou sústavou alebo očami
Podľa WHO hrozí najťažší priebeh pacientom vo vyššom veku a novorodencom. Väčšina nakazených sa však z vírusu vylieči.
Chikungunya v Európe
Nebezpečný vírus CHIKV sa v priebehu roka 2025 vyskytol už aj na juhu Európy. Informujú o tom Európske centrá pre kontrolu a prevenciu (ECDC), podľa ktorých jeho šírenie zaznamenali najmä v dvoch južných krajinách.
„Od začiatku roka 2025 do 31. decembra 2025 sme zaznamenali prítomnosť vírusového ochorenia chikungunya v dvoch európskych krajinách: vo Francúzsku (788) a v Taliansku (384)... Všetky prípady z Francúzska a Talianska sú dnes uzavreté,“ spresnili ECDC.
