  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 11.2.2026Meniny má Dezider
Bratislava

V dovolenkovej destinácii sa šíri nebezpečný vírus. Zdravotníci: Zakrývajte si celé telo!

  • DNES - 20:09
  • Bratislava
V dovolenkovej destinácii sa šíri nebezpečný vírus. Zdravotníci: Zakrývajte si celé telo!

Tehotné ženy by tam vôbec nemali cestovať. Aké príznaky spôsobuje nebezpečný vírus a v ktorom regióne sa šíri?

Americké Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) vydali varovanie pred cestovaním do lukratívnej dovolenkovej destinácie. Ako informovali na svojom webe, v tropickej lokalite sa šíri nebezpečný vírus.

Zakrývajte si celé telo, radia zdravotníci

Varovanie zdravotníkov je určené pre cestovateľov na Seychely. Ostrovná republika v blízkosti Madagaskaru totiž aktuálne bojuje s množiacim sa počtom nakazených na vírus chikungunya.

Vírus chikungunya na ľudí prenášajú komáre; Foto: frank60/Shutterstock.com

Vírus chikungunya prenášajú komáre, pričom prvotné príznaky sa dostavujú zhruba 3 až 7 dní po uštipnutí. CDC v tejto súvislosti radia návštevníkom Sechel, aby počas pobytu na ostrovoch prijali niekoľko ochranných opatrení:

„Ochráni vás prevencia pred uštipnutím komárom. V rámci nej používajte repelent na hmyz, noste tričká s dlhými rukávmi a dlhé nohavice a zdržiavajte sa na miestach s klimatizáciou alebo sieťkami na oknách.“

CDC takisto odporúča očkovanie pre tých, ktorí plánujú navštíviť Sechely. Tehotné ženy by sa cestovaniu do regiónu mali celkom vyhnúť. „Matky nakazené pred pôrodom môžu preniesť vírus na dieťa počas pôrodu alebo po ňom. Takto nakazení novorodenci, alebo novorodenci, ktorých uštipne komár, čelia vyššiemu riziku vážnych ochorení s možnosťou trvalých následkov,“ varujú CDC.

Čo je chikungunya?

Ako na svojom webe informuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), chikungunya je vírusové ochorenie prenášané komármi. Jeho zdrojom je RNA vírus s rovnakým menom a označením CHIKV.

V priebehu roka 2025 zaznamenali vírus chikungunya aj na území Európy; Foto: chik-weekly.ecdc.europa.eu

Vírus prvýkrát zaznamenali v roku 1952 v Tanzánii, neskôr prenikol aj do ďalších častí Afriky a Ázie. Od roku 2004 sa adaptoval aj na iné podmienky, a dnes už sa vyskytuje aj na území Európy a Severnej a Južnej Ameriky.

Príznaky

  • rýchly nástup horúčky
  • silná bolesť kĺbov
  • opuchnutie kĺbov
  • bolesť svalov
  • bolesť hlavy
  • nevoľnosť
  • slabosť
  • vyrážka
  • zriedkavo problémy so srdcom, nervovou sústavou alebo očami

Podľa WHO hrozí najťažší priebeh pacientom vo vyššom veku a novorodencom. Väčšina nakazených sa však z vírusu vylieči.

Chikungunya v Európe

Nebezpečný vírus CHIKV sa v priebehu roka 2025 vyskytol už aj na juhu Európy. Informujú o tom Európske centrá pre kontrolu a prevenciu (ECDC), podľa ktorých jeho šírenie zaznamenali najmä v dvoch južných krajinách.

„Od začiatku roka 2025 do 31. decembra 2025 sme zaznamenali prítomnosť vírusového ochorenia chikungunya v dvoch európskych krajinách: vo Francúzsku (788) a v Taliansku (384)... Všetky prípady z Francúzska a Talianska sú dnes uzavreté,“ spresnili ECDC.

Zdroj: Info.sk, DP, cdc.gov, who.int, chik-weekly.ecdc.europa.eu
Najnovšie v kategóriiViac článkov
M. Šelc: Silymarín nás neuchráni od cirhózy, ak neprestaneme piť alkohol

M. Šelc: Silymarín nás neuchráni od cirhózy, ak neprestaneme piť alkohol

8:39 08.02.2026Zdravie

Silymarín, ktorý sa nachádza v pestreci mariánskom, sa zvykne používať ako doplnok na ochranu pečene, no pokiaľ človek neprestane piť alkohol, svoju pečeň si ním nevylieči.

Nádorové ochorenia sú na Slovensku druhou najčastejšou príčinou úmrtí

Nádorové ochorenia sú na Slovensku druhou najčastejšou príčinou úmrtí

11:06 04.02.2026Zdravie

Nádorové ochorenia sú na Slovensku druhou najčastejšou príčinou úmrtí. Každý rok na ne zomiera približne 13.000 ľudí.

Autofágia je tajná zbraň tela proti starnutiu a chorobám

Autofágia je tajná zbraň tela proti starnutiu a chorobám

20:25 02.02.2026Zdravie

Vedeli ste, že vaše telo má zabudovaný vlastný upratovací systém? Dokáže odstrániť poškodené časti buniek, zbaviť sa vírusov a recyklovať nepotrebný materiál na nové stavebné jednotky.

V akom veku ste začali fajčiť? Takýto to má vplyv na riziko ochorení

V akom veku ste začali fajčiť? Takýto to má vplyv na riziko ochorení

20:08 29.01.2026Zdravie

Riziko je vysoké aj pre tých, ktorí už s fajčením prestali.

Vosveteit.sk
Táto spravodajská aplikácia vyčnieva nad ostatnými. Ponúka tiež widget pre Android a iOS, ktorý je lepší ako ten od GoogleTáto spravodajská aplikácia vyčnieva nad ostatnými. Ponúka tiež widget pre Android a iOS, ktorý je lepší ako ten od Google
Obľúbená strava Slovákov môže zvýšiť riziko infarktu či mozgovej príhody o takmer polovicu: Riešenie je pritom jednoduché a nevyžaduje si veľkú obetuObľúbená strava Slovákov môže zvýšiť riziko infarktu či mozgovej príhody o takmer polovicu: Riešenie je pritom jednoduché a nevyžaduje si veľkú obetu
Darček na Valentína, ktorý neskončí v skrini. Tento darček chráni domov aj ľudí v ňomDarček na Valentína, ktorý neskončí v skrini. Tento darček chráni domov aj ľudí v ňom
POZOR! Nová Windows aktualizácia opravuje až 56 bezpečnostných chýb, pričom niekoľko z nich hackeri aktívne zneužívajú. Neodkladaj juPOZOR! Nová Windows aktualizácia opravuje až 56 bezpečnostných chýb, pričom niekoľko z nich hackeri aktívne zneužívajú. Neodkladaj ju
Rusom sa stále nedarí nahradiť Starlink. Na fronte majú vážne problémy s internetom a komunikáciouRusom sa stále nedarí nahradiť Starlink. Na fronte majú vážne problémy s internetom a komunikáciou
Vylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na interneteVylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na internete
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciuŠéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomiaPoužívatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešeníAko zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP