  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 11.2.2026Meniny má Dezider
Bratislava

Bez západného Balkánu nebude EÚ kompletná, vyhlásil Blanár v Čiernej Hore

  • DNES - 13:08
  • Podgorica
Bez západného Balkánu nebude EÚ kompletná, vyhlásil Blanár v Čiernej Hore

Bez krajín západného Balkánu nebude Európska únia kompletná, vyhlásil v stredu počas návštevy Čiernej Hory minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.

Tejto balkánskej krajine zároveň opätovne vyjadril silnú podporu na jej ceste k členstvu v EÚ a v tejto súvislosti zopakoval, že SR je pripravená v prípade potreby poskytnúť svoju expertízu a skúsenosti. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.

Blanár na tlačovej konferencii po rokovaní s podpredsedom čiernohorskej vlády a ministrom zahraničných vecí Ervinom Ibrahimovičom zdôraznil, že SR odmieta dvojaký štandard Európskej únie v otázke prístupu ku krajinám západného Balkánu a štátom Východného partnerstva, kam patrí Ukrajina, Moldavsko či Gruzínsko.

Je veľmi dôležité, aby aspoň jedna krajina zo západného Balkánu sa stala čím skôr členskou krajinou EÚ. Aby sme vyslali pozitívny signál, že to myslíme vážne s tým členstvom a že je tu naozaj šanca sa dostať do EÚ,“ vyhlásil slovenský minister. Čierna Hora je podľa neho v prístupovom procese absolútne najďalej a mohla by vstúpiť do EÚ v roku 2028, ako si sama vytýčila.

Blanár zároveň odkázal občanom Čiernej Hory, aby boli optimistickejší, pokiaľ ide o napredovanie ich vlasti v prístupovom procese. Podľa neho totiž prevláda istý skepticizmus, sám si však myslí, že Čierna Hora je na dobrej ceste. SR podľa neho vníma aj obrovské úsilie čiernohorských politických strán spojiť sa v otázke integrácie do EÚ.

Ibrahimovič na tlačovej konferencii ocenil slovenskú podporu vstupu celého západného Balkánu do EÚ. Pre Čiernu Horu je v tomto smere podľa neho zrejme najnáročnejšou výzvou otázka právneho štátu.

Minister rovnako vyzdvihol silné priateľstvo Čiernej Hory so SR, ktoré by sa podľa neho malo ďalej rozvíjať. Blanár tiež poznamenal, že bilaterálne vzťahy štátov sú na skvelej úrovni. Dohodli sa na usporiadaní tretieho zasadnutia medzivládnej komisie pre ekonomickú spoluprácu, kde budú zadefinované oblasti možnej užšej kooperácie.

Politici rokovali tiež o viacerých zahraničnopolitických témach. Šéf slovenskej diplomacie ocenil svojho čiernohorského rezortného partnera za konštruktívny prístup, názorovo sa podľa neho zhodli v otázke, že vojnu na Ukrajine možno ukončiť len diplomatickým úsilím. Okrem toho diskutovali aj o tzv. Rade mieru sformovanej v súvislosti s Pásmom Gazy, ktorá by podľa Blanára mohla tamojší konflikt pomôcť vyriešiť.

Blanár tiež oznámil, že Čiernej Hora oficiálne podporila kandidatúru SR na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na obdobie 2028-2029.

Veľmi si to vážime a budeme tvrdými obhajcami dodržiavania medzinárodného práva. Chceme prispieť k reforme bezpečnostnej rady a vôbec OSN, pretože svet už nebude taký, aký sme ho poznali doposiaľ,“ poznamenal Blanár s tým, že dochádza k obrovskej erózii medzinárodného práva, čo je pre SR absolútne neprijateľné.

Ešte pred stretnutím položili ministri na vrchu Gorica veniec k pamätníku Partizánovi - bojovníkovi, ktorý bol postavený v roku 1957 na počesť padlých v národnooslobodzovacom a protifašistickom boji počas druhej svetovej vojny.

Dopoludnia rokoval šéf slovenskej diplomacie aj s čiernohorským prezidentom Jakovom Milatovičom. Neskôr sa ešte stretne s predsedom vlády Milojkom Spajičom a slovenskými krajanmi v Čiernej Hore.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fiala poprel kandidatúru do Senátu či na prezidenta, založil think-tank

Fiala poprel kandidatúru do Senátu či na prezidenta, založil think-tank

DNES - 13:02Zahraničné

Bývalý český premiér Petr Fiala poprel, že by sa na jeseň chystal kandidovať do Senátu alebo že by sa o dva roky uchádzal o prezidentskú funkciu.

Rusko bude reagovať na situáciu v Grónsku, vyhlásil Lavrov

Rusko bude reagovať na situáciu v Grónsku, vyhlásil Lavrov

DNES - 12:47Zahraničné

Rusko pohrozilo vojenskými „protiopatreniami“ v prípade, že Západ posilní svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku, povedal v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Rusko tvrdí, že bude dodržiavať limity jadrových zbraní, ak tak urobia aj USA

Rusko tvrdí, že bude dodržiavať limity jadrových zbraní, ak tak urobia aj USA

DNES - 12:15Zahraničné

Rusko v stredu oznámilo, že bude dodržiavať limity na svoje jadrové zbrane vyplývajúce zo zmluvy New START o obmedzení počtu jadrových zbraní so Spojenými štátmi, pokiaľ Washington urobí to isté.

Orbán označil Zelenského plány za „otvorené vyhlásenie vojny Maďarsku“

Orbán označil Zelenského plány za „otvorené vyhlásenie vojny Maďarsku“

DNES - 10:30Zahraničné

Maďarský premiér Viktor Orbán označil plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, o ktorom písal magazín Politico, za „otvorené vyhlásenie vojny Maďarsku“.

Vosveteit.sk
Vylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na interneteVylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na internete
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciuŠéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomiaPoužívatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešeníAko zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Facebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dátaFacebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dáta
Dve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokovDve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokov
Lockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvekLockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvek
Vieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávneVieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávne
Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP