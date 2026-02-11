Demokrati spochybňujú tendre v Nemocnici Poprad, tá pochybnosti odmieta
Strana Demokrati poukázala na dve vyhlásené verejné obstarávania z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR v Nemocnici Poprad.
Tendre na centrálne monitorovacie stanice a anestéziologické prístroje v popradskej nemocnici sú podľa experta mimoparlamentnej strany Demokrati Viliama Novotného šité na mieru konkrétnemu dodávateľovi a výrobcovi. Nemocnica tieto tvrdenia odmieta a považuje ich za zámerne poškodzujúce.
Novotný poukázal na dve vyhlásené verejné obstarávania z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR v Nemocnici Poprad, ktorá je štátnou akciovou spoločnosťou. Ide o tender na 11 centrálnych monitorovacích staníc za 761.000 eur. „Technická špecifikácia je totožná ako na už kúpené centrálne monitorovacie stanice v Nemocnici Agel vo Zvolene a verejné obstarávanie robí tá istá firma,“ vysvetľuje Novotný. Rovnako je to podľa neho aj s ďalším tendrom v Nemocnici Poprad na desať anestéziologických prístrojov - rovnaká technická špecifikácia ako na prístroje v Nemocnici Agel v Leviciach. „Podľa odborníkov môže tieto parametre v oboch prípadoch splniť iba jedna firma - Mindray, ktorej dodávateľom na Slovensku je spoločnosť TradeMedical,“ upozornil Novotný.
Situácia podľa neho vzbudzuje vážne podozrenia, že by mohlo ísť aj o priamu zákazku. Predseda strany Euard Heger v tejto súvislosti vyzval ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby zverejnil všetky zmluvy z plánu obnovy pre zdravotníctvo v Centrálnom registri zmlúv a zastavil tendre v popradskej nemocnici. Strana pripomína, že netransparentné čerpanie eurofondov môže viesť až k tomu, že prostriedky sa budú musieť do Bruselu vrátiť.
„Nemocnica Poprad sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam politickej strany Demokrati. Pri vyhlásených prebiehajúcich nadlimitných verejných súťažiach, do ktorých sa môžu zapojiť všetky firmy z celého európskeho spoločenstva, by zverejňovať akékoľvek dokumenty bolo zásadným porušením zákona o verejnom obstarávaní a bola by zmarená čestná hospodárska súťaž,“ uviedla v reakcii hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda. Dodala, že aktuálne sú všetci záujemcovia v lehote na predkladanie ponúk a v prípade akýchkoľvek pochybností má každý uchádzač právo uplatniť revízne postupy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Pripomenula, že prebiehajúce súťaže nie sú utajené a ani realizované priamym zadaním, ale takzvaným nadlimitným postupom. „Teda tým najtransparentnejším spôsobom, kde každý vidí priebeh verejného obstarávania,“ uzavrela hovorkyňa.
Na spochybňovanie reagovala aj skupina Agel a tvrdenia považuje za účelové, politické a založené na domnienkach. V tejto súvislosti zvažuje aj právne kroky. Obe spomenuté nemocnice pri verejnom obstarávaní ešte v roku 2024 postupovali ako dotované osoby realizáciou zákazky s nízkou hodnotou oslovením minimálne troch dodávateľov a vychádzali pritom z Príručky pre prijímateľa Ministerstva zdravotníctva SR. „Súťaž bola nezávisle skontrolovaná poskytovateľom príspevku bez akýchkoľvek negatívnych zistení správou z kontroly verejného obstarávania z roku 2024 v prípade nemocnice v Leviciach a z roku 2024 a začiatku roka 2025 v prípade zvolenskej nemocnice,“ uviedol prevádzkovateľ nemocníc a pripomenul, že nie sú povinní zverejniť zmluvy z takýchto obstarávaní v Centrálnom registri zmlúv. Napriek tomu od počiatku získania príspevku zverejňujú všetky zmluvné kontrakty spolufinancované z dotácie v rámci plánu obnovy nad rámec svojich povinností na weboch nemocníc.
