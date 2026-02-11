  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 11.2.2026Meniny má Dezider
Bratislava

Demokrati spochybňujú tendre v Nemocnici Poprad, tá pochybnosti odmieta

  • DNES - 13:04
  • Poprad
Demokrati spochybňujú tendre v Nemocnici Poprad, tá pochybnosti odmieta

Strana Demokrati poukázala na dve vyhlásené verejné obstarávania z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR v Nemocnici Poprad.

Tendre na centrálne monitorovacie stanice a anestéziologické prístroje v popradskej nemocnici sú podľa experta mimoparlamentnej strany Demokrati Viliama Novotného šité na mieru konkrétnemu dodávateľovi a výrobcovi. Nemocnica tieto tvrdenia odmieta a považuje ich za zámerne poškodzujúce.

Novotný poukázal na dve vyhlásené verejné obstarávania z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR v Nemocnici Poprad, ktorá je štátnou akciovou spoločnosťou. Ide o tender na 11 centrálnych monitorovacích staníc za 761.000 eur. „Technická špecifikácia je totožná ako na už kúpené centrálne monitorovacie stanice v Nemocnici Agel vo Zvolene a verejné obstarávanie robí tá istá firma,“ vysvetľuje Novotný. Rovnako je to podľa neho aj s ďalším tendrom v Nemocnici Poprad na desať anestéziologických prístrojov - rovnaká technická špecifikácia ako na prístroje v Nemocnici Agel v Leviciach. „Podľa odborníkov môže tieto parametre v oboch prípadoch splniť iba jedna firma - Mindray, ktorej dodávateľom na Slovensku je spoločnosť TradeMedical,“ upozornil Novotný.

Situácia podľa neho vzbudzuje vážne podozrenia, že by mohlo ísť aj o priamu zákazku. Predseda strany Euard Heger v tejto súvislosti vyzval ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby zverejnil všetky zmluvy z plánu obnovy pre zdravotníctvo v Centrálnom registri zmlúv a zastavil tendre v popradskej nemocnici. Strana pripomína, že netransparentné čerpanie eurofondov môže viesť až k tomu, že prostriedky sa budú musieť do Bruselu vrátiť.

Nemocnica Poprad sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam politickej strany Demokrati. Pri vyhlásených prebiehajúcich nadlimitných verejných súťažiach, do ktorých sa môžu zapojiť všetky firmy z celého európskeho spoločenstva, by zverejňovať akékoľvek dokumenty bolo zásadným porušením zákona o verejnom obstarávaní a bola by zmarená čestná hospodárska súťaž,“ uviedla v reakcii hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda. Dodala, že aktuálne sú všetci záujemcovia v lehote na predkladanie ponúk a v prípade akýchkoľvek pochybností má každý uchádzač právo uplatniť revízne postupy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Pripomenula, že prebiehajúce súťaže nie sú utajené a ani realizované priamym zadaním, ale takzvaným nadlimitným postupom. „Teda tým najtransparentnejším spôsobom, kde každý vidí priebeh verejného obstarávania,“ uzavrela hovorkyňa.

Na spochybňovanie reagovala aj skupina Agel a tvrdenia považuje za účelové, politické a založené na domnienkach. V tejto súvislosti zvažuje aj právne kroky. Obe spomenuté nemocnice pri verejnom obstarávaní ešte v roku 2024 postupovali ako dotované osoby realizáciou zákazky s nízkou hodnotou oslovením minimálne troch dodávateľov a vychádzali pritom z Príručky pre prijímateľa Ministerstva zdravotníctva SR. ⁠„Súťaž bola nezávisle skontrolovaná poskytovateľom príspevku bez akýchkoľvek negatívnych zistení správou z kontroly verejného obstarávania z roku 2024 v prípade nemocnice v Leviciach a z roku 2024 a začiatku roka 2025 v prípade zvolenskej nemocnice,“ uviedol prevádzkovateľ nemocníc a pripomenul, že nie sú povinní zverejniť zmluvy z takýchto obstarávaní v Centrálnom registri zmlúv. Napriek tomu od počiatku získania príspevku zverejňujú všetky zmluvné kontrakty spolufinancované z dotácie v rámci plánu obnovy nad rámec svojich povinností na weboch nemocníc.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Taraba: Odklad ETS2 považujem za prvý krok k demontáži Green Dealu

Taraba: Odklad ETS2 považujem za prvý krok k demontáži Green Dealu

DNES - 13:31Domáce

Minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval na ročný odklad platenia emisných povoleniek.

Kotlárove obvinenie má 43 strán, Szalay priblížil detaily

Kotlárove obvinenie má 43 strán, Szalay priblížil detaily

DNES - 12:50Domáce

Strana Sloboda a Solidarita predstavila nové informácie z vyšetrovacieho spisu Petra Kotlára.

Zrážka auta s chodcom: Polícia hľadá svedkov nehody

Zrážka auta s chodcom: Polícia hľadá svedkov nehody

DNES - 11:30Domáce

Pri dopravnej nehode vrazilo osobné auto do 69-ročného chodca. Polícia hľadá svedkov nehody.

Gröhling: Koalícia nechce, aby sa v parlamente hovorilo o stave korupcie

Gröhling: Koalícia nechce, aby sa v parlamente hovorilo o stave korupcie

DNES - 9:32Domáce

Predseda SaS Branislav Gröhling reagoval na neschválenie programu schôdze, ktorú iniciovala jeho strana.

Vosveteit.sk
Vylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na interneteVylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na internete
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciuŠéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomiaPoužívatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešeníAko zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Facebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dátaFacebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dáta
Dve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokovDve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokov
Lockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvekLockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvek
Vieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávneVieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávne
Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP