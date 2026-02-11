Fiala poprel kandidatúru do Senátu či na prezidenta, založil think-tank
- DNES - 13:02
- Praha
Bývalý český premiér Petr Fiala poprel, že by sa na jeseň chystal kandidovať do Senátu alebo že by sa o dva roky uchádzal o prezidentskú funkciu.
Na sociálnej sieti X v stredu oznámil, že založil think-tank Politické fórum, pomocou ktorého chce najmä medzi mladými rozvíjať a popularizovať myšlienky slobody a demokracie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Na to, aby som bol v politike a verejnom živote aktívny, nepotrebujem mať nutne v každej chvíli nejaké funkcie. Spoločne so svojimi spolupracovníkmi som sa rozhodol založiť Politické fórum z. ú. - think-tank, ktorý nemá ambíciu konkurovať politickým stranám. Cieľom je vytvárať otvorený priestor pre všetkých, ktorým záleží na demokratickej, slobodnej a prosperujúcej Českej republike,“ oznámil expremiér.
Naďalej bude poslancom a do iných funkcií sa v tejto chvíli kandidovať nechystá, ako ho k tomu vyzývali jeho priaznivci či niektorí spolustraníci. „Nebudem kandidovať do Senátu ani sa usilovať o kandidatúru v prezidentských voľbách. Niekoľkokrát som povedal, že prezident (Petr) Pavel robí svoju prácu dobre a na týchto slovách nemám čo meniť. Moja prípadná kandidatúra by len trieštila hlasy prozápadných a prodemokratických voličov a napomáhala silám, ktoré sa snažia oslabiť demokraciu, slobodu a nezávislosť našej krajiny,“ vysvetlil svoj postoj.
Na podzim 2025 jsem byl se silným mandátem zvolen poslancem. Velmi si vážím důvěry a podpory svých voličů, a proto budu svůj poslanecký mandát nadále vykonávat. Děkuji všem, kteří mě v uplynulých dnech a týdnech vyzývali ke kandidatuře do Senátu či dokonce k tomu, abych se… pic.twitter.com/5GqB5UxreD— Petr Fiala (@P_Fiala) February 11, 2026
Dodal, že cieľom jeho nového think-tanku je motivovať najmä mladých ľudí, aby im nebolo jedno, čo sa okolo nich deje, zaujímali sa o verejné dianie a mali chuť venovať sa politike. „Budeme organizovať diskusie, stretnutia, konferencie a, samozrejme, ponúkať kvalitný hodnotový obsah na sociálnych sieťach,“ doplnil Fiala.
Bez západného Balkánu nebude EÚ kompletná, vyhlásil Blanár v Čiernej Hore
Bez krajín západného Balkánu nebude Európska únia kompletná, vyhlásil v stredu počas návštevy Čiernej Hory minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Rusko bude reagovať na situáciu v Grónsku, vyhlásil Lavrov
Rusko pohrozilo vojenskými „protiopatreniami“ v prípade, že Západ posilní svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku, povedal v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Rusko tvrdí, že bude dodržiavať limity jadrových zbraní, ak tak urobia aj USA
Rusko v stredu oznámilo, že bude dodržiavať limity na svoje jadrové zbrane vyplývajúce zo zmluvy New START o obmedzení počtu jadrových zbraní so Spojenými štátmi, pokiaľ Washington urobí to isté.
Orbán označil Zelenského plány za „otvorené vyhlásenie vojny Maďarsku“
Maďarský premiér Viktor Orbán označil plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, o ktorom písal magazín Politico, za „otvorené vyhlásenie vojny Maďarsku“.