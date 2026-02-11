Kotlárove obvinenie má 43 strán, Szalay priblížil detaily
Strana Sloboda a Solidarita predstavila nové informácie z vyšetrovacieho spisu Petra Kotlára.
Tvrdenia splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra K. sú podľa posudku Ústavu molekulárnej genetiky Akadémie vied Českej republiky zavádzajúce. Naopak, analýzu Slovenskej akadémie vied (SAV) označila česká akadémia za metodicky správnu a v súlade so svetovým vedeckým konsenzom.
Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval opozičný poslanec za SaS Tomáš Szalay v súvislosti s obvinením Petra K. zo šírenia poplašnej správy. Ozrejmil, že posudok českej akadémie si dal vypracovať vyšetrovateľ.
Szalay: Kotlára obvinili zo šírenia poplašnej správy
Tomáš Szalay zverejnil podrobnosti obvinenia Petra Kotlára; Foto: TASR/Martin Baumann
„Bol som sa minulý týždeň pozrieť na polícii do vyšetrovacieho spisu a mám pre vás nejaké informácie z tohto spisu. Peter K. bol oficiálne obvinený zo šírenia poplašnej správy za úmyselné šírenie nepravdivých tvrdení o toxicite a genetických rizikách mRNA vakcín. Obvinenie samotné, ktoré bolo vznesené, má 43 strán,“ tvrdí Szalay. Vyšetrovanie podľa jeho slov preukázalo, že Peter K. vedome ignoroval vedecké fakty a zneužil svoju funkciu splnomocnenca na vyvolávanie strachu a presadenie nebezpečných konšpiračných teórií.
Podľa Szalaya česká akadémia konštatovala chybnú interpretáciu dát zo strany molekulárnej genetičky Sone Pekovej, na ktorú sa Peter K. odvoláva. Ňou prezentované dáta podľa českej akadémie nedokazujú prítomnosť plnohodnotnej DNA vo vakcínach, ale len jej fragmentov, čo je v súlade s normami. „Hoci jej posudok formálne pôsobí dobre, neobsahuje štandardné kontroly nevyhnutné pre analýzu, napríklad kontrolu účinnosti izolácie nukleových kyselín alebo kontaminácie,“ interpretoval Szalay. Český posudok takisto zdôrazňuje, že neexistujú dôkazy o tom, že by zvyšková DNA z vakcín mohla vstúpiť do ľudského genómu.
Kolár a Peková neporozumeli virológii, hlási akadémia
Česká akadémia tiež podľa Szalaya hovorí o prekvapivom neporozumení virológii a epidemiológii zo strany Petra K. a Pekovej. Ich tvrdenia označuje autor za zavádzajúce a bez opory v literatúre. V analýze Pekovej sa podľa českej akadémie takisto nachádza nezmyselné porovnávanie.
Kritizuje aj dôveryhodnosť autorov, na ktorých sa Peter K. a Peková odvolávajú. „Ak má nejaké dôkazy o škodlivosti tých vakcín, ak má nejaké presvedčivé veci, ktorými chce presvedčiť vládu, tak tieto dôkazy mal predložiť vyšetrovateľovi,“ podotkol Szalay s tým, že Peter K. polícií žiadne relevantné dôkazy nedal. Petrovi K. podľa Szalaya nepomohlo ani to, že sa za neho postavil premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý podľa neho len zvýšil nebezpečenstvo jeho trestného činu, z ktorého je splnomocnenec obvinený.
Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) zdôraznila, že Peter K. nie je obeť, ale obvinený, ktorý nedokázal svoje tvrdenia podporiť dôkazmi. „Keby nerozprával tieto bludy, uvedomte si, že by nebol na obraze na kamerách ani v parlamente. To je jediný dôvod, prečo tie bludy šíri. Jeho osobný prospech,“ uviedla Bittó Cigániková. Dodala, že predstavitelia SaS budú iniciovať poslanecký prieskum na úrade splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19.
Kotlár vystúpil pred vládou. Drucker: Nič zásadné sme sa nedozvedeli
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) tvrdí, že od splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára sa v stredu na rokovaní vlády nič zásadné nedozvedeli. Podľa jeho slov Kotlár poskytol len ústnu informáciu, pričom hovoril hlavne k trestnému stíhaniu. „Nepreberali sme nič detailné ani sme nič neschvaľovali, ani sme nič neprijímali. Nebola tam žiadna debata, žiadna diskusia,“ povedal Drucker po rokovaní vlády k informácii splnomocnenca, ktorú vláda schválila v utajenom režime.
Podľa Tomáša Druckera je podstatné, aby vo veci Petra Kotlára konal minister zdravotníctva; Foto: TASR/Jakub Kotian
Podľa Druckera je podstatné, aby konal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). „Taká dohoda bola, že s ministrom zdravotníctva si musia prejsť tie informácie. (...) Je to predovšetkým minister zdravotníctva, ktorý má k dispozícii množstvo informácií a ktoré vie ponúknuť,“ uviedol Drucker. Opätovne pritom vyzdvihol štúdiu Slovenskej akadémie vied, ktorá preukázala, že mRNA vakcíny neobsahujú žiadne zvýšené zložky DNA. „To je pre mňa dôležité, ale v mnohých otázkach odborne vecných musí, samozrejme, prísť minister zdravotníctva,“ zopakoval.
Dodal, že žiadny materiál k stiahnutiu mRNA vakcín Kotlár nepredložil. „Žiadny materiál takýto nebol poskytnutý. Takúto informáciu tiež povedal, že to žiada, ale žiadne uznesenie k tomu sme neprijali ani k tomu nebola debata,“ podotkol šéf rezortu školstva.
Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) prezentoval Kotlár informácie a čísla, ktoré boli pre neho zarážajúce. Priblížil tiež, že Šaško na rokovaní povedal, že si musí informácie preveriť. „Bude to ďalej téma,“ myslí si Takáč.
