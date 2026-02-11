  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 11.2.2026Meniny má Dezider
Bratislava

Rusko bude reagovať na situáciu v Grónsku, vyhlásil Lavrov

  • DNES - 12:47
  • Moskva
Rusko bude reagovať na situáciu v Grónsku, vyhlásil Lavrov

Rusko pohrozilo vojenskými „protiopatreniami“ v prípade, že Západ posilní svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku, povedal v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Niekoľko európskych krajín vyslalo v uplynulých týždňoch menšie jednotky vojakov do Grónska po tom, čo americký prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že chce tento arktický ostrov anektovať.

V prípade militarizácie Grónska a vytvorenia vojenských kapacít zameraných proti Rusku prijmeme samozrejme primerané protiopatrenia vrátane tých vojensko-technických,“ uviedol Lavrov v prejave pred ruským parlamentom.

Americký prezident od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom, poloautonómnym územím Dánska, ustúpil v januári po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Predtým varoval, že ak Grónsko nezaberú Spojené štáty, mohli by tak urobiť Rusko alebo Čína.

USA, Dánsko a Grónsko si to musia vyriešiť sami,“ zdôraznil Lavrov. Ruský minister zahraničných vecí zároveň obvinil Dánsko, že s Grónčanmi zaobchádza ako s „občanmi druhej kategórie“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Bez západného Balkánu nebude EÚ kompletná, vyhlásil Blanár v Čiernej Hore

Bez západného Balkánu nebude EÚ kompletná, vyhlásil Blanár v Čiernej Hore

DNES - 13:08Zahraničné

Bez krajín západného Balkánu nebude Európska únia kompletná, vyhlásil v stredu počas návštevy Čiernej Hory minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.

Fiala poprel kandidatúru do Senátu či na prezidenta, založil think-tank

Fiala poprel kandidatúru do Senátu či na prezidenta, založil think-tank

DNES - 13:02Zahraničné

Bývalý český premiér Petr Fiala poprel, že by sa na jeseň chystal kandidovať do Senátu alebo že by sa o dva roky uchádzal o prezidentskú funkciu.

Rusko tvrdí, že bude dodržiavať limity jadrových zbraní, ak tak urobia aj USA

Rusko tvrdí, že bude dodržiavať limity jadrových zbraní, ak tak urobia aj USA

DNES - 12:15Zahraničné

Rusko v stredu oznámilo, že bude dodržiavať limity na svoje jadrové zbrane vyplývajúce zo zmluvy New START o obmedzení počtu jadrových zbraní so Spojenými štátmi, pokiaľ Washington urobí to isté.

Orbán označil Zelenského plány za „otvorené vyhlásenie vojny Maďarsku“

Orbán označil Zelenského plány za „otvorené vyhlásenie vojny Maďarsku“

DNES - 10:30Zahraničné

Maďarský premiér Viktor Orbán označil plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, o ktorom písal magazín Politico, za „otvorené vyhlásenie vojny Maďarsku“.

Vosveteit.sk
Vylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na interneteVylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na internete
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciuŠéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomiaPoužívatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešeníAko zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Facebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dátaFacebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dáta
Dve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokovDve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokov
Lockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvekLockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvek
Vieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávneVieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávne
Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP