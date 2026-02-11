  • Články
Leyenová: Prekážky na jednotnom trhu bránia EÚ stať sa veľmocou

  • DNES - 12:46
  • Brusel/Štrasburg
Šéfka EK europoslancom pripomenula, že sila EÚ na politickej scéne závisí od jej ekonomickej sily.

Európska únia (EÚ) musí odstrániť prekážky na jednotnom trhu, ktoré jej bránia stať sa skutočným globálnym gigantom. Uviedla to v stredu doobeda v Štrasburgu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP). Informuje o tom spravodajca TASR.

Šéfka EK europoslancom pripomenula, že sila EÚ na politickej scéne závisí od jej ekonomickej sily. „Konkurencieschopnosť bola vždy jednou z našich priorít,“ povedala europoslancom. Dodala, že EK sa teraz zameriava aj na ďalšie kroky, ako sú obchod, posilnenie jednotného trhu a zjednodušenie administratívy.

Zdôraznila, že konkurencieschopná Európa môže byť len nezávislá Európa, pretože „závislosti sa menia na zbrane“.

Podľa jej slov sa EÚ musí zamerať na otváranie nových obchodných príležitostí, aj preto vedie diskusie s Austráliou, Thajskom, Filipínami a so Spojenými arabskými emirátmi o obchodných dohodách, aké už boli uzavreté s krajinami Mercosur, Indiou alebo Indonéziou. „Toto je naša cesta k nezávislosti,“ odkázala.

Potrebu konať zdôraznila v oblasti jednotného trhu, kde sú veľké bariéry medzi členskými štátmi. Komisia v marci navrhne 28. právny režim pre podniky, jednoduchý súbor pravidiel, ktoré budú platiť rovnako v celej EÚ a podnikatelia si budú môcť zaregistrovať spoločnosť v ktorejkoľvek krajine EÚ do 24 hodín online.

Upozornila na rozdrobený európsky finančný systém a kapitálový trh, lebo EÚ podľa nej nemá len 27 rôznych finančných systémov, ale aj 300 finančných centier.

Šéfka EK sa prihovorila za „posilnenú spoluprácu“ členských krajín v oblasti konkurencieschopnosti. „Mojím plánom A je ísť spolu so všetkými 27 členskými štátmi. Ak to však nie je možné, zmluvy umožňujú posilnenú spoluprácu. Musíme dosiahnuť pokrok tak či onak, aby sme odstránili prekážky, ktoré nám bránia stať sa skutočným globálnym gigantom,“ vysvetlila.

Pred europoslancami sa vyslovila o potrebe znížiť ceny energií a za dobudovanie energetickej únie, bez čoho nemôže fungovať jednotný trh EÚ. „Ceny energií sú vysoké. Vieme prečo. Pre nedostatok prepojení sietí a našu závislosť od fosílnych palív,“ upozornila.

Čísla podľa nej hovoria samy za seba - v roku 2025 stála elektrina z plynu v priemere viac ako 100 eur za megawatthodinu (MWh), cena elektriny zo solárnej energie stála 34 eur za MWh a elektrina z jadrovej energie vyšla na 50 až 60 eur za MWh.

Von der Leyenová spresnila, že eurokomisia koná pre zjednodušenie byrokracie, keď sa jej za jeden rok „podarilo zjednodušiť viac ako za desaťročie“.

V závere prejavu sa vyslovila za zavedenie „európskej preferencie“ v strategických odvetviach, ktorú vníma ako nevyhnutný nástroj, ktorý prispeje k posilneniu výrobnej základne Európy. Priznala však, že je to ako „kráčanie po tenkom ľade“, lebo neexistuje nejaké univerzálne riešenie a každý návrh musí byť podložený dôkladnou ekonomickou analýzou a musí byť v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
