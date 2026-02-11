  • Články
  • DNES - 12:17
  • Bratislava
Straty práce sa obáva 37 % zamestnancov na Slovensku

Riziko straty zamestnania v súčasnosti pociťuje 37 % zamestnancov na Slovensku.

V porovnaní s rokom 2024 ide o výrazný nárast, keď sa o prácu bála necelá štvrtina zamestnaných. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre portál Profesia.sk, ktorý realizovali v novembri minulého roka.

Pätina zamestnancov sa podľa prieskumu obáva, že v blízkej dobe dostane výpoveď, hoci na to nevidí žiadny dôvod. Práve táto skupina medziročne narástla, podľa výsledkov približne dvojnásobne.

Ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa sa podľa prieskumu obávajú viac muži ako ženy. V prípade žien to uviedla tretina respondentiek, u mužov 41 %.

Najväčšiu neistotu cítia zamestnanci v Prešovskom kraji, kde sa straty práce obáva takmer polovica. Najväčší podiel ľudí bez obáv zo straty zamestnania je v Nitrianskom a Bratislavskom kraji.

Obavy sa líšia aj podľa príjmu domácnosti. V domácnostiach s čistým mesačným príjmom do 1000 eur má strach zo straty práce viac ako polovica zamestnancov, pri príjme nad 2600 eur je to menej ako tretina.

Prieskum mapoval aj vnímanie aktuálnej situácie na trhu práce z pohľadu možností zmeny zamestnania. Ako priaznivú ju vnímala len štvrtina respondentov, čo je najmenej od pandemických rokov. V rokoch 2018 a 2019 sa tento ukazovateľ pohyboval okolo 40 %, vlani okolo tretiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
