Rusko tvrdí, že bude dodržiavať limity jadrových zbraní, ak tak urobia aj USA
- DNES - 12:15
- Moskva
Rusko v stredu oznámilo, že bude dodržiavať limity na svoje jadrové zbrane vyplývajúce zo zmluvy New START o obmedzení počtu jadrových zbraní so Spojenými štátmi, pokiaľ Washington urobí to isté. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Zmluva o strategických útočných zbraniach New START, ktorá vypršala začiatkom februára, je poslednou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami vlastniacimi približne 90 percent všetkých jadrových zbraní.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal, že Moskva sa neponáhľa s vývojom a nasadením ďalších zbraní - čo naznačuje istý ústupok od vyjadrení ministerstva z minulého týždňa, že sa Rusko už nepovažuje byť viazané podmienkami zmluvy, konštatuje AFP.
„Vychádzame z toho, že toto moratórium, ktoré oznámil náš prezident (Vladimir Putin), zostáva v platnosti, ale len dovtedy, kým Spojené štáty neprekročia stanovené limity,“ povedal Lavrov v prejave pred ruským parlamentom.
Podľa Lavrova bude Rusko konať „zodpovedne a vyvážene na základe analýzy vojenskej politiky USA“, ktorá sa vykonáva každý deň, a analýzy celkovej strategickej situácie, uviedla ruská tlačová agentúra TASS.
Obe strany naznačili, že chcú uzavrieť novú dohodu o kontrole zbraní. Washington tlačí na to, aby sa do rokovaní zapojila aj Čína, poukazujúc na jej rastúci jadrový arzenál.
Moskva tvrdí, že ak sa Čína zapojí do novej dohody, mali by sa do nej zapojiť tiež jadroví spojenci Spojených štátov - Veľká Británia a Francúzsko.
