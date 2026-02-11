Zrážka auta s chodcom: Polícia hľadá svedkov nehody
Pri dopravnej nehode vrazilo osobné auto do 69-ročného chodca. Polícia hľadá svedkov nehody.
V Bratislave na Gagarinovej ulici došlo v stredu ráno k zrážke auta so 69-ročným chodcom. Utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice na ošetrenie.
Presné príčiny, ako aj okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Polícia hľadá svedkov nehody
„Podľa doposiaľ zistených informácií viedol vodič motorové vozidlo značky Škoda v ľavom jazdnom pruhu v smere von z mesta, kde na priechode pre chodcov na úrovni zastávky Ríbezľová došlo k zrážke s chodcom,“ uviedla polícia. Vyzýva občanov, ktorí boli svedkami dopravnej nehody, prípadne majú jej priebeh zadokumentovaný na kamerovom zázname vozidla, aby to oznámili.
Vodič zrazil chodca priamo na priechode. Polícia hľadá svedkov nehody.
Polícia v súvislosti s nehodou upozornila vodičov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy v blízkosti priechodov pre chodcov vzhľadom na slabšiu viditeľnosť a poveternostné podmienky.
Zároveň upriamila pozornosť na povinnosť vodiča dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť. To neplatí pre vodiča električky.
Apelovala aj na nosenie reflexných prvkov u chodcov, najmä za zníženej viditeľnosti. Pripomenula, že upršané hmlisté počasie, tma, ovplyvňujú viditeľnosť na cestách. Vodič podľa polície spozoruje chodca v tmavom odeve z 18 metrov, s reflexnými prvkami je viditeľný z diaľky 200 metrov.
Upozornila tiež, že odev v oranžovej alebo žltej farbe síce viditeľnosť zvyšuje, ale nie je dostatočnou náhradou reflexného prvku. Povinnosť používania reflexných prvkov ukladá i Zákon o cestnej premávke.
Gröhling: Koalícia nechce, aby sa v parlamente hovorilo o stave korupcie
Predseda SaS Branislav Gröhling reagoval na neschválenie programu schôdze, ktorú iniciovala jeho strana.
Známy reťazec vyzýva: Tieto produkty nepoužívajte, môžu ohroziť zdravie!
U výrobkov zistili nedostatok, ktorý môže ohroziť zdravie a bezpečnosť používateľov. Reťazec ho preto sťahuje z predaja.
Z trhu sťahujú ďalšie vajcia: Upozornenie vydali tri reťazce
Na stiahnutie tovaru upozornili tri veľké reťazce na Slovensku. Opatrenie súvisí s vtáčou chrípkou.
Premiéri Slavkovského formátu chcú na samite EÚ riešiť ceny elektriny
Premiéri Rakúska, Slovenska a Česka sa v rámci Slavkovského formátu dohodli na deklarácii, ktorá pomenováva postoje týchto krajín k štvrtkovému (12. 2.) európskemu samitu.