  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 11.2.2026Meniny má Dezider
Bratislava

Zrážka auta s chodcom: Polícia hľadá svedkov nehody

  • DNES - 11:30
  • Bratislava
Zrážka auta s chodcom: Polícia hľadá svedkov nehody

Pri dopravnej nehode vrazilo osobné auto do 69-ročného chodca. Polícia hľadá svedkov nehody.

V Bratislave na Gagarinovej ulici došlo v stredu ráno k zrážke auta so 69-ročným chodcom. Utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice na ošetrenie.

Presné príčiny, ako aj okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Polícia hľadá svedkov nehody

Podľa doposiaľ zistených informácií viedol vodič motorové vozidlo značky Škoda v ľavom jazdnom pruhu v smere von z mesta, kde na priechode pre chodcov na úrovni zastávky Ríbezľová došlo k zrážke s chodcom,“ uviedla polícia. Vyzýva občanov, ktorí boli svedkami dopravnej nehody, prípadne majú jej priebeh zadokumentovaný na kamerovom zázname vozidla, aby to oznámili.

Vodič zrazil chodca priamo na priechode. Polícia hľadá svedkov nehody.

Polícia v súvislosti s nehodou upozornila vodičov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy v blízkosti priechodov pre chodcov vzhľadom na slabšiu viditeľnosť a poveternostné podmienky.

Zároveň upriamila pozornosť na povinnosť vodiča dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť. To neplatí pre vodiča električky.

Apelovala aj na nosenie reflexných prvkov u chodcov, najmä za zníženej viditeľnosti. Pripomenula, že upršané hmlisté počasie, tma, ovplyvňujú viditeľnosť na cestách. Vodič podľa polície spozoruje chodca v tmavom odeve z 18 metrov, s reflexnými prvkami je viditeľný z diaľky 200 metrov.

Upozornila tiež, že odev v oranžovej alebo žltej farbe síce viditeľnosť zvyšuje, ale nie je dostatočnou náhradou reflexného prvku. Povinnosť používania reflexných prvkov ukladá i Zákon o cestnej premávke.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Gröhling: Koalícia nechce, aby sa v parlamente hovorilo o stave korupcie

Gröhling: Koalícia nechce, aby sa v parlamente hovorilo o stave korupcie

DNES - 9:32Domáce

Predseda SaS Branislav Gröhling reagoval na neschválenie programu schôdze, ktorú iniciovala jeho strana.

Známy reťazec vyzýva: Tieto produkty nepoužívajte, môžu ohroziť zdravie!

Známy reťazec vyzýva: Tieto produkty nepoužívajte, môžu ohroziť zdravie!

VČERA - 20:28Domáce

U výrobkov zistili nedostatok, ktorý môže ohroziť zdravie a bezpečnosť používateľov. Reťazec ho preto sťahuje z predaja.

Z trhu sťahujú ďalšie vajcia: Upozornenie vydali tri reťazce

Z trhu sťahujú ďalšie vajcia: Upozornenie vydali tri reťazce

VČERA - 19:19Domáce

Na stiahnutie tovaru upozornili tri veľké reťazce na Slovensku. Opatrenie súvisí s vtáčou chrípkou.

Premiéri Slavkovského formátu chcú na samite EÚ riešiť ceny elektriny

Premiéri Slavkovského formátu chcú na samite EÚ riešiť ceny elektriny

VČERA - 18:18Domáce

Premiéri Rakúska, Slovenska a Česka sa v rámci Slavkovského formátu dohodli na deklarácii, ktorá pomenováva postoje týchto krajín k štvrtkovému (12. 2.) európskemu samitu.

Vosveteit.sk
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciuŠéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomiaPoužívatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešeníAko zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Facebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dátaFacebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dáta
Dve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokovDve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokov
Lockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvekLockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvek
Vieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávneVieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávne
Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?
Výskumníci neverili vlastným očiam: Videli prvú „explóziu“ čiernej diery?Výskumníci neverili vlastným očiam: Videli prvú „explóziu“ čiernej diery?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP