Streda, 11.2.2026
Bratislava

Projekt PVE Málinec - Látky sa stane významnou investíciou

  • DNES - 11:20
  • Bratislava
Projekt PVE Málinec - Látky sa stane významnou investíciou

Investičný projekt prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec - Látky sa stane významnou investíciou.

Zaradenie odôvodňuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní.

Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) má vydať osvedčenie o významnej investícii do dvoch týždňov. Výška plánovaných prostriedkov na prípravu vodnej elektrárne je spolu približne 60 miliónov eur.

Porovnanie obvyklých lehôt štandardných povoľovacích procesov (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, územné konanie, stavebné konanie), verejného obstarávania a samotnej realizácie stavebných a technologických činností s harmonogramom rozvoja prenosovej sústavy ukazuje, že pri štandardnom postupe by nebolo možné projekt zrealizovať včas,“ ozrejmilo MŽP.

Aplikácia osobitného režimu pre významné investície na projekt PVE nie je podľa rezortu len administratívnym zjednodušením, ale nevyhnutným predpokladom na ochranu strategických záujmov Slovenskej republiky v oblasti energetiky.

Materiál zdôvodňuje návrh na vymedzenie strategického územia na účely realizácie vodnej elektrárne, a to v súlade so zákonom o významných investíciách. „Vymedzenie strategického územia je odôvodnené nevyhnutnosťou realizácie investičného projektu, ktorý predstavuje kľúčovú investíciu v oblasti energetických služieb, nevyhnutnú podmienku rozvoja a efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie, a zároveň významnú investíciu na ochranu životného prostredia v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd a práva Európskej únie,“ uviedol envirorezort. Projekt podľa neho prispieva k zabezpečeniu dlhodobej energetickej bezpečnosti štátu, stabilite prenosovej sústavy a udržateľnému hospodárskemu rozvoju.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícii podal 5. decembra 2025 štátny podnik Vodohospodárska výstavba na MŽP.

Zdroj: Info.sk, TASR
