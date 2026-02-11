  • Články
Bratislava

Orbán označil Zelenského plány za „otvorené vyhlásenie vojny Maďarsku“

  • DNES - 10:30
  • Budapešť
Maďarský premiér Viktor Orbán označil plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, o ktorom písal magazín Politico, za „otvorené vyhlásenie vojny Maďarsku“.

Tento plán totiž podľa príspevku Orbána zverejneného v stredu na Facebooku ráta so zmenou vlády v Budapešti s cieľom odstrániť prekážky vstupu Ukrajiny do Európskej únie, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Niektoré body plánu sa zaoberajú maďarskou vládou

Zelenského päťbodový plán by sa podľa servera index.hu mal implementovať s cieľom uľahčiť vstup Ukrajiny do EÚ, plánovaný na rok 2027. EÚ zvažuje čiastočné členstvo Ukrajiny, aby sa mohla čo najskôr podieľať na rozhodovaní EÚ a zároveň implementovať reformy potrebné na plné členstvo.

Niekoľko bodov plánu sa zaoberá aj myšlienkou zmeny vlády v Maďarsku v nádeji, že ak by po parlamentných voľbách v Maďarsku nastúpila vláda strany TISZA vedená Péterom Magyarom, ktorý by sa stal premiérom, odstránili by sa všetky prekážky brániace vstupu Ukrajiny do EÚ, pripomína server.

Nový plán je otvoreným vyhlásením vojny Maďarsku. Ignorujú rozhodnutie Maďarov a za každú cenu chcú odstránenie maďarskej vlády z cesty. Chcú, aby prišla TISZA, pretože potom už nebudú žiadne vetá ani žiadny odpor,“ napísal Orbán, ktorý vyjadril názor, že Ukrajina bude prijatá do Únie už v roku 2027.

Zdroj: Info.sk, TASR
