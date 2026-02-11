  • Články
  • DNES - 9:32
  • Bratislava
Gröhling: Koalícia nechce, aby sa v parlamente hovorilo o stave korupcie

Predseda SaS Branislav Gröhling reagoval na neschválenie programu schôdze, ktorú iniciovala jeho strana.

Vládna koalícia nechce, aby sa v Národnej rade (NR) SR hovorilo o stave korupcie na Slovensku a o tom, ako sa stíha. Vyhlásil to predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling po tom, čo sa v stredu ráno nepodarilo začať mimoriadnu schôdzu, ktorú iniciovali poslanci za SaS. Parlament totiž neschválil program schôdze.

Zľakli sa, že by tu mohli odznieť fakty, aj zo správy generálneho prokurátora, ako je Slovensko ‚prežraté' korupciou,“ povedal Gröhling novinárom.

Kolíková: Koalícia nechce, aby zákon chránil všetkých

Mária Kolíková sa na pôde parlamentu chcela venovať otázkam korupcie; Foto: TASR/Pavel Neubauer

Podľa Márie Kolíkovej (SaS) to vyzerá tak, že vládna koalícia nechce, aby zákon chránil všetkých, a nechce dať priestor debatám o témach, ktoré pomenoval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Zdôraznila, že minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) by mal napraviť „experiment, ktorý sa nevydaril“, teda novelu trestných kódexov.Chceli sme, aby sme sa na pôde parlamentu venovali otázke korupcie, v akom je stave,“ dodala. Zdôraznila, že mnohé trestné stíhania sa pozastavili a problém je aj pri daňových trestných činoch, kde sa podľa nej mnoho konaní zastavilo.

Líder hnutia PS Michal Šimečka vidí za neschválením programu schôdze strach koalície z diskusie.Neschválili program, aby NR SR nemohla hovoriť o obrovských problémoch, ktoré Slovensko má s korupciou,“ skonštatoval. Zuzana Števulová (PS) si zase myslí, že zo strany koalície ide o sabotovanie. Poukázala aj na priebeh aktuálnej riadnej schôdze. Koalícia podľa jej slov nedokáže na nej riešiť reálne problémy obyvateľov Slovenska. „Riešime zástupné témy, ako napríklad rokovací poriadok, audit, Šimečkovu mamu,“ povedala.

Opozícia žiadala vystúpenie Žilinku

Opozícia chcela na mimoriadnej schôdzi prijať uznesenie NR SR k „stavu trestného stíhania korupcie v SR a k závažným zisteniam generálneho prokurátora“. Žiadala, aby na schôdzi vystúpil generálny prokurátor. SaS sa pre tento krok rozhodla po tom, ako sa opäť odsunulo preberanie správy generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2024.

Žilinka zároveň v minulom týždni informoval, že miera stíhania korupcie na Slovensku výrazne klesla. Išlo podľa neho o jednu z tém jeho stretnutia s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.

Zdroj: Info.sk, TASR
