Zelenskyj ohlásil zmeny v protivzdušnej obrane
- DNES - 9:26
- Kyjev
Ukrajina chce zlepšiť štruktúru protivzdušnej obrany, uviedol v utorok prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Spôsob, akým budú tímy pracovať, bude v niektorých oblastiach kompletne reštrukturalizovaný,“ povedal Zelenskyj v pravidelnom videoposolstve. Zmeny sa podľa neho budú týkať stíhacích lietadiel, mobilných palebných skupín aj celej štruktúry miestnej protivzdušnej obrany. Potrebné nariadenia boli prediskutované s armádnym velením, dodal ukrajinský prezident.
Ukrajina počas zimy zaznamenala značné škody v dôsledku ruských útokov dronmi a raketami, konštatuje DPA. Keďže teploty v krajine klesajú hlboko pod mínus desať stupňov Celzia, v mnohých mestách po celej krajine došlo v dôsledku útokov k výpadkom elektriny a kúrenia. Milióny Ukrajincov sa musia denne celé hodiny vyrovnávať so životom bez tepla alebo elektriny.
Zelenskyj sa vo svojom utorkovom prejave poďakoval civilnej obrane, ako aj medzinárodným partnerom za ich dodávky humanitárnej pomoci a tiež množstvu energetických spoločností, ktoré sa pokúšajú opraviť aspoň časť z poškodených zariadení.
Na druhej strane kritizoval samosprávy, ktoré podľa neho včas nenahlásili problémy, čím ich len zhoršili. Okrem Kyjeva, ktorého starosta Vitalij Kličko má už dlhšie verejné konflikty so Zelenským, prezident poukázal aj na situáciu v Ochtyrke a vo svojom rodnom meste Kryvyj Rih.
