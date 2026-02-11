  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 11.2.2026Meniny má Dezider
Bratislava

Na Ukrajine prebehne referendum, Zelenskyj chystá zásadné oznámenie

  • DNES - 8:53
  • Kyjev
Na Ukrajine prebehne referendum, Zelenskyj chystá zásadné oznámenie

Referendum sa môže konať už v máji. Čo sa chystá zverejniť ukrajinský prezident Zelenskyj?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa chystá oznámiť plán prezidentských volieb a referenda v krajine 24. februára, uviedol v stredu britský denník Financial Times s odvolaním sa na ukrajinských a európskych predstaviteľov, ktorí sa na tomto pláne podieľajú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Ukrajina začala plánovať prezidentské voľby spolu s referendom o potenciálnej mierovej dohode s Ruskom, informoval v stredu denník s odvolaním sa na ukrajinských a západných predstaviteľov oboznámených s touto záležitosťou.

Reuters minulý týždeň informoval, že podľa rámca, o ktorom rokujú vyjednávači USA a Ukrajiny, by o akejkoľvek mierovej dohode rozhodovali ukrajinskí voliči v referende a súčasne by hlasovali vo voľbách. Predstavitelia podľa agentúry diskutovali o možnosti, že by sa voľby a referendum mohli konať v máji.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Babiš: Macrona budem presviedčať, aby na summite EÚ podporil české návrhy

Babiš: Macrona budem presviedčať, aby na summite EÚ podporil české návrhy

DNES - 10:11Zahraničné

Hlavným cieľom Andreja Babiša na schôdzke s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži bude presvedčiť šéfa Elyzejského paláca, aby podporil české návrhy na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy.

Zelenskyj ohlásil zmeny v protivzdušnej obrane

Zelenskyj ohlásil zmeny v protivzdušnej obrane

DNES - 9:26Zahraničné

Ukrajina chce zlepšiť štruktúru protivzdušnej obrany, uviedol v utorok prezident Volodymyr Zelenskyj.

Kanada: Podozrivou zo streľby na škole je žena, Carney odložil cestu do Európy

Kanada: Podozrivou zo streľby na škole je žena, Carney odložil cestu do Európy

DNES - 6:49Zahraničné

Kanadský premiér Mark Carney zrušil plánovanú cestu na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu po utorkovej streľbe v škole a v dome v odľahlom meste na západe krajiny.

USA pošlú do Nigérie 200 vojakov, aby pomáhali armáde v boji proti džihádistom

USA pošlú do Nigérie 200 vojakov, aby pomáhali armáde v boji proti džihádistom

DNES - 5:45Zahraničné

Spojené štáty vyšlú 200 vojakov do Nigérie, aby poskytovali jej ozbrojeným silám výcvik v boji proti džihádistickým skupinám.

Vosveteit.sk
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešeníAko zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Facebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dátaFacebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dáta
Dve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokovDve obrovské štruktúry skryté hlboko v Zemi potichu menia magnetické pole planéty už milióny rokov
Lockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvekLockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvek
Vieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávneVieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávne
Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?
Výskumníci neverili vlastným očiam: Videli prvú „explóziu“ čiernej diery?Výskumníci neverili vlastným očiam: Videli prvú „explóziu“ čiernej diery?
Čoskoro budeš môcť uskutočňovať videohovory cez WhatsApp priamo cez svoj internetový prehliadačiČoskoro budeš môcť uskutočňovať videohovory cez WhatsApp priamo cez svoj internetový prehliadači
Jurský svet: Znovuzrodenie mieri na SkyShowtime. Tentoraz nepôjde len o únik pred dinosauramiJurský svet: Znovuzrodenie mieri na SkyShowtime. Tentoraz nepôjde len o únik pred dinosaurami
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP