Na Ukrajine prebehne referendum, Zelenskyj chystá zásadné oznámenie
- DNES - 8:53
- Kyjev
Referendum sa môže konať už v máji. Čo sa chystá zverejniť ukrajinský prezident Zelenskyj?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa chystá oznámiť plán prezidentských volieb a referenda v krajine 24. februára, uviedol v stredu britský denník Financial Times s odvolaním sa na ukrajinských a európskych predstaviteľov, ktorí sa na tomto pláne podieľajú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ukrajina začala plánovať prezidentské voľby spolu s referendom o potenciálnej mierovej dohode s Ruskom, informoval v stredu denník s odvolaním sa na ukrajinských a západných predstaviteľov oboznámených s touto záležitosťou.
Reuters minulý týždeň informoval, že podľa rámca, o ktorom rokujú vyjednávači USA a Ukrajiny, by o akejkoľvek mierovej dohode rozhodovali ukrajinskí voliči v referende a súčasne by hlasovali vo voľbách. Predstavitelia podľa agentúry diskutovali o možnosti, že by sa voľby a referendum mohli konať v máji.
