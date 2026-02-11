V Sao Paulo bude možné pochovávať domáce zvieratá spolu s majiteľmi
V brazílskom štáte Sao Paulo je od utorka možné pochovávanie zvierat v rodinných hroboch, a to na základe zákona, ktorý uznáva „emocionálne puto“ medzi ľuďmi a ich domácimi miláčikmi.
Inšpiráciou pre zákon bol miestny pes Bob Coveiro, ktorý žil desať rokov na mestskom cintoríne po tom, ako tam pochovali jeho majiteľa. Keď pes v roku 2021 zomrel, úrady dovolili, aby bol pochovaný vedľa neho.
Tzv. zákon Boba Coveira, ktorý v utorok podpísal guvernér Tarcísio de Freitas, umožní pochovávanie domácich zvierat v rodinných hroboch alebo hrobkách v celom štáte Sao Paulo.
Brazílska verejnosť je pobúrená v súvislosti so smrťou pouličného psa menom Orelha v pobrežnom meste Florianópolis v štáte Santa Catarina. Skupina tínedžerov, údajne z bohatých rodín, ho brutálne zabila, približuje AFP.
Prípad upútal pozornosť aj prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu a jeho vyšetrovanie brazílske médiá pozorne sledujú.
Kultúra domácich zvierat je v Brazílii veľmi silná. Podľa údajov inštitútu Pet Brasil ich v krajine žije 160 miliónov, čo v celosvetovom meradle predstavuje tretí najväčší počet. To odzrkadľuje aj rastúcu ponuku služieb zameranú na domáce zvieratá, od luxusných kúpeľov až po hotely, dodáva AFP.
