  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 11.2.2026Meniny má Dezider
Bratislava

Kanada: Pri streľbe na škole a v dome zahynulo desať ľudí

  • DNES - 5:14
  • Ottawa
Kanada: Pri streľbe na škole a v dome zahynulo desať ľudí

Desať ľudí vrátane predpokladaného útočníka prišlo o život pri streľbe na západe Kanady.

Obete našli v strednej škole a v dome v meste Tumbler Ridge v provincii Britská Kolumbia. S odvolaním sa na políciu o tom informovala kanadská verejnoprávna televízia CBC.

Kráľovská kanadská jazdná polícia (RCMP) oznámila, že šesť mŕtvych našli na Strednej škole Tumbler Ridge, ďalší človek zomrel pri prevoze do nemocnice a dve obete sa nachádzali v dome zrejme súvisiacom s útokom. Zranenia utrpelo viac ako 25 ďalších ľudí, dvoch z nich previezli do nemocnice v ohrození života.

Telo osoby podozrivej z útoku objavili tiež vnútri školy po zjavnej samovražde. Kanadské médiá informovali, že útočníkom bola žena, no polícia dosiaľ podrobnosti o podozrivom nezverejnila, napísala agentúra AFP.

Ľudí v menšom meste s približne 2400 obyvateľmi úrady vyzvali, aby nevychádzali von, kým prichádzali bezpečnostné posily z okolitých oblastí. Neskôr toto nariadenie odvolali.

Tumbler Ridge sa nachádza vyše 1000 kilometrov severne od Vancouveru neďaleko hranice s provinciou Alberta. Stredná škola v meste má podľa provinčnej vlády 175 študentov siedmeho až 12. ročníka, informovala agentúra AP.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
USA pošlú do Nigérie 200 vojakov, aby pomáhali armáde v boji proti džihádistom

USA pošlú do Nigérie 200 vojakov, aby pomáhali armáde v boji proti džihádistom

DNES - 5:45Zahraničné

Spojené štáty vyšlú 200 vojakov do Nigérie, aby poskytovali jej ozbrojeným silám výcvik v boji proti džihádistickým skupinám.

V Sao Paulo bude možné pochovávať domáce zvieratá spolu s majiteľmi

V Sao Paulo bude možné pochovávať domáce zvieratá spolu s majiteľmi

DNES - 5:29Zahraničné

V brazílskom štáte Sao Paulo je od utorka možné pochovávanie zvierat v rodinných hroboch, a to na základe zákona, ktorý uznáva „emocionálne puto“ medzi ľuďmi a ich domácimi miláčikmi.

Trump zvažuje vyslať druhú lietadlovú loď pre prípad neúspechu rokovaní s Iránom

Trump zvažuje vyslať druhú lietadlovú loď pre prípad neúspechu rokovaní s Iránom

VČERA - 23:15Zahraničné

Americký prezident Donald Trump zvažuje vyslanie druhej lietadlovej lode na Blízky východ v rámci príprav na vojenský zásah proti Iránu, ak nebudú rokovania s Teheránom úspešné.

Lietadlo s 55 osobami nezastalo na pristávacej dráhe a zastalo vo vode

Lietadlo s 55 osobami nezastalo na pristávacej dráhe a zastalo vo vode

VČERA - 22:38Zahraničné

Lietadlo s 55 osobami na palube v utorok nedokázalo zastaviť na pristávacej dráhe medzinárodného letiska v somálskej metropole Mogadišo a skončilo v plytkej vode na neďalekej pláži.

Vosveteit.sk
Lockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvekLockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvek
Vieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávneVieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávne
Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?
Výskumníci neverili vlastným očiam: Videli prvú „explóziu“ čiernej diery?Výskumníci neverili vlastným očiam: Videli prvú „explóziu“ čiernej diery?
Čoskoro budeš môcť uskutočňovať videohovory cez WhatsApp priamo cez svoj internetový prehliadačiČoskoro budeš môcť uskutočňovať videohovory cez WhatsApp priamo cez svoj internetový prehliadači
Jurský svet: Znovuzrodenie mieri na SkyShowtime. Tentoraz nepôjde len o únik pred dinosauramiJurský svet: Znovuzrodenie mieri na SkyShowtime. Tentoraz nepôjde len o únik pred dinosaurami
Elon Musk sa nateraz vzdal plánu kolonizovať Marsu. SpaceX má už nový cieľElon Musk sa nateraz vzdal plánu kolonizovať Marsu. SpaceX má už nový cieľ
Ani Brusel nie je nedotknuteľný. Európska komisia rieši únik údajov po hackerskom útokuAni Brusel nie je nedotknuteľný. Európska komisia rieši únik údajov po hackerskom útoku
Google ťa chce zachrániť pred nerozvážnymi inštaláciami aplikácií. Takto sa zmení tvoj AndroidGoogle ťa chce zachrániť pred nerozvážnymi inštaláciami aplikácií. Takto sa zmení tvoj Android
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP