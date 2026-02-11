Kanada: Pri streľbe na škole a v dome zahynulo desať ľudí
- DNES - 5:14
- Ottawa
Desať ľudí vrátane predpokladaného útočníka prišlo o život pri streľbe na západe Kanady.
Obete našli v strednej škole a v dome v meste Tumbler Ridge v provincii Britská Kolumbia. S odvolaním sa na políciu o tom informovala kanadská verejnoprávna televízia CBC.
Kráľovská kanadská jazdná polícia (RCMP) oznámila, že šesť mŕtvych našli na Strednej škole Tumbler Ridge, ďalší človek zomrel pri prevoze do nemocnice a dve obete sa nachádzali v dome zrejme súvisiacom s útokom. Zranenia utrpelo viac ako 25 ďalších ľudí, dvoch z nich previezli do nemocnice v ohrození života.
Telo osoby podozrivej z útoku objavili tiež vnútri školy po zjavnej samovražde. Kanadské médiá informovali, že útočníkom bola žena, no polícia dosiaľ podrobnosti o podozrivom nezverejnila, napísala agentúra AFP.
Ľudí v menšom meste s približne 2400 obyvateľmi úrady vyzvali, aby nevychádzali von, kým prichádzali bezpečnostné posily z okolitých oblastí. Neskôr toto nariadenie odvolali.
Tumbler Ridge sa nachádza vyše 1000 kilometrov severne od Vancouveru neďaleko hranice s provinciou Alberta. Stredná škola v meste má podľa provinčnej vlády 175 študentov siedmeho až 12. ročníka, informovala agentúra AP.
