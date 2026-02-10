Niektoré potraviny dokážu skomplikovať vyhliadky pri liečbe rakoviny. Výskum odhalil, ktorým sa treba vyhnúť.

Pacienti s rakovinou, ktorí počas liečby konzumujú vyššie množstvo ultra-spracovaných potravín, čelia vyššiemu riziku úmrtia v dôsledku rakoviny a iných príčin. Informuje o tom výskum publikovaný v žurnále Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Z výskumu vyplýva, že hlavným hnacím motorom zlej prognózy je zápal, ktorý sa šíri aj vplyvom ultra-spracovaných potravín.

Čo sú ultra-spracované potraviny?

K ultra-spracovaným potravinám patrí aj hot dog a biele pečivo; Foto: Tacar/Shutterstock.com

Ako informuje zdravotnícka Univerzita Johnsa Hopkinsa, potraviny môžeme rozdeliť do štyroch kategórií podľa toho, ako veľmi je spracované:

  • nespracované alebo minimálne spracované potraviny (ovocie, zelenina, mlieko, ryby)
  • spracované kuchynské prísady (soľ, cukor, olivový olej, maslo)
  • spracované potraviny (džem, kvasené uhorky, jedlo v konzerve)
  • ultra-spracované potraviny (energetické nápoje, instantná ovsená kaša, krájaný chlieb, hot dog)

Na rozdiel od ostatných druhov jedla, ultra-spracované potraviny obsahujú aspoň jednu prísadu, ktorá sa v kuchyni bežne nevyskytuje (napríklad chemické konzervanty) a spracúva sa procesom, ktorý celkom mení podobu pôvodnej potraviny (napríklad predvyprážanie).

Ultra-spracované potraviny a rakovina

Ako približuje Americká spoločnosť pre výskum rakoviny, výskum pod taktovkou Marialaury Bonacciovej, odborníčky na epidemiológiu a prevenciu, skúmal vyše 24 tisíc ľudí vo veku 35 a viac rokov. 802 z nich sa liečilo na rakovinu, pričom každý z nich poskytol výskumníkom informácie o svojej strave.

V priebehu 17 rokov trvania výskumu došlo k 281 úmrtiam u ľudí s rakovinou. Z výsledkov Bonacciovej výskumu vyplýva, že najvyššiemu riziku úmrtia čelili tí, ktorí v pomere k telesnej hmotnosti konzumovali najvyššie množstvo ultra-spracovaných potravín. Riziko úmrtia z akejkoľvek príčiny u nich bolo o 48 percent vyššie ako u tých, ktorí jedli najmenej ultra-spracovaných potravín. Riziko úmrtia na rakovinu u nich bolo až o 57 percent vyššie.

Ultra-spracované potraviny v tele podporujú zápal a poškodzujú črevný mikrobióm; Foto: 3dMediSphere/Shutterstock.com

Ako vysvetlila Bonacciová, k nelichotivej štatistike pravdepodobne prispieva niekoľko faktorov vrátane zápalu.

„Prísady, ktoré sa používajú pri priemyselnom spracovaní jedla, narúšajú metabolické procesy, poškodzujú črevný mikrobióm a podporujú zápal.“

Vedkyňa dodala, že ultra-spracované potraviny sú pre pacientov s rakovinou nebezpečnejšie ako menej spracované potraviny s približne rovnakým zložením a výživovou hodnotou.

Ako sa vyhnúť ultra-spracovaným potravinám

Pri obmedzovaní množstva skonzumovaných ultra-spracovaných potravín pomáha aj varenie doma a čítanie štítkov na potravinách. Univerzita Johnsa Hopkinsa v tejto súvislosti vymenovala niekoľko krokov, ako ich obmedziť:

  • Doma skladujte zdravé jedlo a pokúste sa vyhnúť nákupu ultra-spracovaných potravín.
  • Jedlo si pripravujte doma v predstihu. Pokúste sa používať menej spracované potraviny.
  • Čítajte štítky na potravinách. Nakupujte najmä také potraviny, ktoré obsahujú málo prísad a známe prísady.
  • Ultra-spracované potraviny nahraďte ovocím a zeleninou. Ak nemáte prístup k čerstvým produktom, vyskúšajte mrazenú verziu.
  • Sladené nápoje nahraďte vodou.
  • Namiesto spracovaného bieleho pečiva nakupujte celozrnné.
  • Pri návšteve reštaurácie voľte zdravšie varianty, napríklad lososa so zeleninou.