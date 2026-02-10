Niektoré potraviny dokážu skomplikovať vyhliadky pri liečbe rakoviny. Výskum odhalil, ktorým sa treba vyhnúť.
Pacienti s rakovinou, ktorí počas liečby konzumujú vyššie množstvo ultra-spracovaných potravín, čelia vyššiemu riziku úmrtia v dôsledku rakoviny a iných príčin. Informuje o tom výskum publikovaný v žurnále Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.
Z výskumu vyplýva, že hlavným hnacím motorom zlej prognózy je zápal, ktorý sa šíri aj vplyvom ultra-spracovaných potravín.
Čo sú ultra-spracované potraviny?
K ultra-spracovaným potravinám patrí aj hot dog a biele pečivo; Foto: Tacar/Shutterstock.com
Ako informuje zdravotnícka Univerzita Johnsa Hopkinsa, potraviny môžeme rozdeliť do štyroch kategórií podľa toho, ako veľmi je spracované:
- nespracované alebo minimálne spracované potraviny (ovocie, zelenina, mlieko, ryby)
- spracované kuchynské prísady (soľ, cukor, olivový olej, maslo)
- spracované potraviny (džem, kvasené uhorky, jedlo v konzerve)
- ultra-spracované potraviny (energetické nápoje, instantná ovsená kaša, krájaný chlieb, hot dog)
Na rozdiel od ostatných druhov jedla, ultra-spracované potraviny obsahujú aspoň jednu prísadu, ktorá sa v kuchyni bežne nevyskytuje (napríklad chemické konzervanty) a spracúva sa procesom, ktorý celkom mení podobu pôvodnej potraviny (napríklad predvyprážanie).
Ultra-spracované potraviny a rakovina
Ako približuje Americká spoločnosť pre výskum rakoviny, výskum pod taktovkou Marialaury Bonacciovej, odborníčky na epidemiológiu a prevenciu, skúmal vyše 24 tisíc ľudí vo veku 35 a viac rokov. 802 z nich sa liečilo na rakovinu, pričom každý z nich poskytol výskumníkom informácie o svojej strave.
V priebehu 17 rokov trvania výskumu došlo k 281 úmrtiam u ľudí s rakovinou. Z výsledkov Bonacciovej výskumu vyplýva, že najvyššiemu riziku úmrtia čelili tí, ktorí v pomere k telesnej hmotnosti konzumovali najvyššie množstvo ultra-spracovaných potravín. Riziko úmrtia z akejkoľvek príčiny u nich bolo o 48 percent vyššie ako u tých, ktorí jedli najmenej ultra-spracovaných potravín. Riziko úmrtia na rakovinu u nich bolo až o 57 percent vyššie.
Ultra-spracované potraviny v tele podporujú zápal a poškodzujú črevný mikrobióm; Foto: 3dMediSphere/Shutterstock.com
Ako vysvetlila Bonacciová, k nelichotivej štatistike pravdepodobne prispieva niekoľko faktorov vrátane zápalu.
„Prísady, ktoré sa používajú pri priemyselnom spracovaní jedla, narúšajú metabolické procesy, poškodzujú črevný mikrobióm a podporujú zápal.“
Vedkyňa dodala, že ultra-spracované potraviny sú pre pacientov s rakovinou nebezpečnejšie ako menej spracované potraviny s približne rovnakým zložením a výživovou hodnotou.
Ako sa vyhnúť ultra-spracovaným potravinám
Pri obmedzovaní množstva skonzumovaných ultra-spracovaných potravín pomáha aj varenie doma a čítanie štítkov na potravinách. Univerzita Johnsa Hopkinsa v tejto súvislosti vymenovala niekoľko krokov, ako ich obmedziť:
- Doma skladujte zdravé jedlo a pokúste sa vyhnúť nákupu ultra-spracovaných potravín.
- Jedlo si pripravujte doma v predstihu. Pokúste sa používať menej spracované potraviny.
- Čítajte štítky na potravinách. Nakupujte najmä také potraviny, ktoré obsahujú málo prísad a známe prísady.
- Ultra-spracované potraviny nahraďte ovocím a zeleninou. Ak nemáte prístup k čerstvým produktom, vyskúšajte mrazenú verziu.
- Sladené nápoje nahraďte vodou.
- Namiesto spracovaného bieleho pečiva nakupujte celozrnné.
- Pri návšteve reštaurácie voľte zdravšie varianty, napríklad lososa so zeleninou.