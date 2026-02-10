  • Články
Trump zvažuje vyslať druhú lietadlovú loď pre prípad neúspechu rokovaní s Iránom

  • DNES - 23:15
  • Washington
Americký prezident Donald Trump zvažuje vyslanie druhej lietadlovej lode na Blízky východ v rámci príprav na vojenský zásah proti Iránu, ak nebudú rokovania s Teheránom úspešné. Uviedol to v utorok pre spravodajský server Axios, informuje TASR.

Spojené štáty a Irán vedú od minulého piatka opätovne rozhovory zamerané na jadrový program Teheránu, ktoré prerušili po 12-dňovej izraelsko-iránskej vojne z vlaňajšieho júna. Trump však súčasne spustil posilňovanie vojenskej prítomnosti USA v oblasti Perzského zálivu.

Buď sa dohodneme, alebo budeme musieť urobiť niečo veľmi tvrdé ako naposledy,“ povedal šéf Bieleho domu pre Axios. Podľa vlastných slov očakáva, že druhé kolo americko-iránskych rokovaní sa uskutoční budúci týždeň. Diplomatické snahy vníma Trump optimisticky a tvrdí, že Irán chce dosiahnuť dohodu a pristupuje k rokovaniam vážnejšie v dôsledku vojenskej hrozby.

Americký predstaviteľ podľa servera potvrdil diskusie o vyslaní druhej útočnej skupiny lietadlovej lode do regiónu, kam už USA poslali lietadlovú loď USS Abraham Lincoln so stíhačkami, raketami Tomahawk a viacerými sprievodnými plavidlami. Spojené štáty mali na Blízkom východe dve lietadlové lode počas väčšiny trvania vojny v Pásme Gazy, pripomenul Axios.

Teherán verejne zdôrazňuje, že nebude rokovať o iných otázkach, ako je jeho nukleárny program, a že sa nevzdá svojho práva na obohacovanie uránu. Trump však tvrdí, že dohoda by mala riešiť aj iránske zásoby balistických striel. „Môžeme dosiahnuť skvelú dohodu s Iránom,“ vyhlásil.

Zdroj: Info.sk, TASR
