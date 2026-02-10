  • Články
Utorok, 10.2.2026
Slovinsko: Majiteľ podozrivej 500-eurovej bankovky sa môže prihlásiť - je pravá

Slovinsko: Majiteľ podozrivej 500-eurovej bankovky sa môže prihlásiť - je pravá

Slovinská polícia hľadá majiteľa 500-eurovej bankovky, o ktorej sa pôvodne predpokladalo, že ide o falzifikát.

Ešte v decembri sa muž pokúsil rozmeniť 500-eurovú bankovku na pošte v pohraničnom meste Sežana neďaleko talianskeho Terstu. Zamestnankyňa ju skontrolovala na príručnom zariadení, podľa ktorého išlo o falzifikát. Muža požiadala, aby počkal na políciu, ale on namiesto toho rýchlo odišiel.

Polícia poslala podozrivú bankovku na analýzu do Národného forenzného laboratória. Tam potvrdili pravosť bankovky, hoci jej poškodenie je natoľko veľké, že by už nemala byť v obehu.

Polícia preto zverejnila výzvu, aby si neznámy muž svoje peniaze vyzdvihol na policajnej stanici v Sežane.

Zdroj: Info.sk, TASR
