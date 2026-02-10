Slovinsko: Majiteľ podozrivej 500-eurovej bankovky sa môže prihlásiť - je pravá
- DNES - 21:30
- Ľubľana
Slovinská polícia hľadá majiteľa 500-eurovej bankovky, o ktorej sa pôvodne predpokladalo, že ide o falzifikát.
Ešte v decembri sa muž pokúsil rozmeniť 500-eurovú bankovku na pošte v pohraničnom meste Sežana neďaleko talianskeho Terstu. Zamestnankyňa ju skontrolovala na príručnom zariadení, podľa ktorého išlo o falzifikát. Muža požiadala, aby počkal na políciu, ale on namiesto toho rýchlo odišiel.
Polícia poslala podozrivú bankovku na analýzu do Národného forenzného laboratória. Tam potvrdili pravosť bankovky, hoci jej poškodenie je natoľko veľké, že by už nemala byť v obehu.
Polícia preto zverejnila výzvu, aby si neznámy muž svoje peniaze vyzdvihol na policajnej stanici v Sežane.
Ochranári: Do plotu v záhrade si spravte diery. Viete, na čo slúžia?
Ak je váš plot nepreniknuteľný, ochranári radia urobiť na spodku niekoľko otvorov. Viete, na čo slúžia?
Pozor, hrozí infekcia! Takýto pach v nechtovom štúdiu neignorujte
Ako sa vyhnúť infekcii v nechtovom štúdiu? Varovné znaky nízkej kvality si všimnete už pri vstupe.
Vodiči sa nestihli čudovať: Benzínka sa celá doslova prepadla pod zem
Z miesta vzniku kráteru hlásili zranených.
Od narodenia českého jazzmana Siloša Pohanku uplynie storočie
Patril k prvej generácii interpretov slovenskej populárnej hudby, ktorá vychádzala zo swingového modelu.