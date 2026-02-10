Durov: Sociálna sieť Telegram ochráni slobodu slova napriek tlaku z Ruska
- DNES - 21:21
- Moskva
Zakladateľ sociálnej siete Telegram Pavel Durov zdôraznil v utorok, že jeho platforma bude naďalej ochraňovať slobodu slova a súkromie používateľov „bez ohľadu na tlak“.
Roskomnadzor (Ruský úrad pre kontrolu masmédií) v utorok predtým vyhlásil, že obmedzí Telegram pre porušenia ruských zákonov.
Durov obvinil úrady z obmedzovania prístupu k Telegramu v snahe prinútiť Rusov používať alternatívu kontrolovanú štátom. Reuters uvádza, že pravdepodobne odkazoval na aplikáciu MAX. „Obmedzenie slobody obyvateľov nie je nikdy správne. Telegram podporuje slobodu slova a súkromia bez ohľadu na tlak,“ uviedol na svojej platforme.
Roskomnadzor varoval viaceré internetové platformy, že ak nebudú dodržiavať ruské zákony, budú spomalené či úplne zakázané. Podľa legislatívy sa údaje o ruských používateľoch musia uchovávať len v rámci krajiny a musí sa zamedziť ich zneužívanie na „kriminálne či teroristické“ účely. Ruskí používatelia hlásili spomalenie platformy počas utorka ešte pred oficiálnym oznámením.
Kritici a ľudskoprávni aktivisti to označujú za pokus Kremľa zvýšiť kontrolu a dohľad nad používaním internetu v Rusku pri potláčaní nesúhlasu s ofenzívou na Ukrajine, píše agentúra AFP.
Štyridsaťjedenročného podnikateľa Durova, ktorý sa narodil v Rusku, vyšetrujú francúzske úrady v súvislosti s údajnou spoluúčasťou na trestnej činnosti. Počas prvého vypočutia v decembri 2024 Durov pripustil, že na platforme narastá obsah kriminálneho charakteru, a prisľúbil, že sprísni dohľad nad príspevkami.
Häkkänen: Aktuálne nie je možné, aby Európa nahradila jadrové kapacity USA
Fínsky minister obrany Antti Häkkänen v utorok privítal európske diskusie o posilnení schopností regionálneho jadrového odstrašovania.
Blanár: SR monitoruje koalíciu ochotných, pomôcť môže s logistikou
Slovensko nie je členom tzv. koalície ochotných sformovanej v súvislosti s Ukrajinou, ale jej činnosť monitoruje.
Szijjártó: Ukrajina je momentálne naším nepriateľom, podkopáva našu bezpečnosť
Ukrajina sa snaží podkopať bezpečnosť, energetickú stabilitu a suverenitu Maďarska, a preto je v súčasnosti nepriateľom Maďarska.
Nórsko: Syn korunnej princeznej čelí novým obvineniam
Syn korunnej princeznej Marius Borg Höiby odmieta najnovšie obvinenia, zatiaľ čo sa začal druhý týždeň súdneho procesu pre znásilnenie a ďalšie trestné činy.