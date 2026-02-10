  • Články
Utorok, 10.2.2026
Bratislava

Durov: Sociálna sieť Telegram ochráni slobodu slova napriek tlaku z Ruska

  • DNES - 21:21
  • Moskva
Zakladateľ sociálnej siete Telegram Pavel Durov zdôraznil v utorok, že jeho platforma bude naďalej ochraňovať slobodu slova a súkromie používateľov „bez ohľadu na tlak“.

Roskomnadzor (Ruský úrad pre kontrolu masmédií) v utorok predtým vyhlásil, že obmedzí Telegram pre porušenia ruských zákonov.

Durov obvinil úrady z obmedzovania prístupu k Telegramu v snahe prinútiť Rusov používať alternatívu kontrolovanú štátom. Reuters uvádza, že pravdepodobne odkazoval na aplikáciu MAX. „Obmedzenie slobody obyvateľov nie je nikdy správne. Telegram podporuje slobodu slova a súkromia bez ohľadu na tlak,“ uviedol na svojej platforme.

Roskomnadzor varoval viaceré internetové platformy, že ak nebudú dodržiavať ruské zákony, budú spomalené či úplne zakázané. Podľa legislatívy sa údaje o ruských používateľoch musia uchovávať len v rámci krajiny a musí sa zamedziť ich zneužívanie na „kriminálne či teroristické“ účely. Ruskí používatelia hlásili spomalenie platformy počas utorka ešte pred oficiálnym oznámením.

Kritici a ľudskoprávni aktivisti to označujú za pokus Kremľa zvýšiť kontrolu a dohľad nad používaním internetu v Rusku pri potláčaní nesúhlasu s ofenzívou na Ukrajine, píše agentúra AFP.

Štyridsaťjedenročného podnikateľa Durova, ktorý sa narodil v Rusku, vyšetrujú francúzske úrady v súvislosti s údajnou spoluúčasťou na trestnej činnosti. Počas prvého vypočutia v decembri 2024 Durov pripustil, že na platforme narastá obsah kriminálneho charakteru, a prisľúbil, že sprísni dohľad nad príspevkami.

Zdroj: Info.sk, TASR
