Häkkänen: Aktuálne nie je možné, aby Európa nahradila jadrové kapacity USA

  • DNES - 19:26
  • Helsinki
Fínsky minister obrany Antti Häkkänen v utorok privítal európske diskusie o posilnení schopností regionálneho jadrového odstrašovania. Podľa neho však „v súčasnosti“ nie je realistické nahradiť ochranný jadrový dáždnik USA.

Európski lídri začali zvažovať riešenia nedostatočnej jadrovej ochrany kontinentu vzhľadom na rastúcu neistotu v otázke vojenskej podpory USA. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová povedala pre fínsky denník Helsingin Sanomat, že by sa mala začať diskusia o vývoji vlastného jadrového odstrašovania Európy. V súčasnosti vlastnia jadrové zbrane v Európe okrem Ruska iba Británia a Francúzsko.

Häkkänen v rozhovore pre AFP zdôraznil, že USA naďalej podporujú udržiavanie jadrových kapacít v rámci NATO. „Verím... že USA sú plne oddané jadrovému odstrašovaniu v NATO,“ povedal minister. Podľa jeho slov európske krajiny „preberajú vedúcu pozíciu v konvenčnej obrane“. Privítal tiež diskusiu o „silnejšom európskom jadrovom odstrašení“.

Ak Európa vynaloží väčšie investície do jadrového odstrašovania Francúzska alebo Británie, bude to len dobré,“ povedal Häkkänen, no zdôraznil, že európske jadrové kapacity sa zatiaľ nedokážu vyrovnať tým americkým.

Minulý týždeň vypršala platnosť dohody New START medzi USA a Ruskom. Prvýkrát za desaťročia tak neexistuje medzi obomi krajinami zmluva obmedzujúca umiestňovanie jadrových zbraní, čo vyvolalo obavy z pretekov v zbrojení.

Zdroj: Info.sk, TASR
