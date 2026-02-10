  • Články
Utorok, 10.2.2026Meniny má Gabriela
Bratislava

Blanár: SR monitoruje koalíciu ochotných, pomôcť môže s logistikou

  • DNES - 18:28
  • Podgorica
Slovensko nie je členom tzv. koalície ochotných sformovanej v súvislosti s Ukrajinou, ale jej činnosť monitoruje.

Je však pripravené zúčastniť sa na technickej úrovni ako pozorovateľ a zároveň ponúknuť logistické zabezpečenie pre vojská, ktoré by boli vyslané na monitorovanie prípadného prímeria na Ukrajine a boli by akceptovateľné pre Kyjev aj Moskvu. V utorok to na otázku TASR na začiatok návštevy Čiernej Hory uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.

Na tlačovom brífingu pripomenul stanovisko vlády, že SR nevyšle žiadneho svojho vojaka na územie Ukrajiny. Vláda sa podľa neho domnieva, že by to situáciu iba eskalovalo. Poznamenal však, že nasadenie zahraničných vojakov na Ukrajine považuje za neprijateľné samotné Rusko.

Keďže obidve strany musia dospieť k dohode, tak v tom nevidíme zmysel, ale v každom prípade monitorujeme, čo sa v koalícii ochotných deje, pretože pre nás je absolútne kľúčové naše členstvo v NATO. To je naša bezpečnostná záruka,“ povedal.

Traja najvyšší ústavní činitelia SR sa však podľa Blanára zamýšľali nad možnosťou, že Slovensko by malo v rámci koalície ochotných pozíciu pozorovateľa. V tomto smere podľa neho vyslovil názor prezident SR Peter Pellegrini, s ktorým sa na tom vraj zhodli premiér Robert Fico aj predseda Národnej rady SR Richard Raši.

Sme pripravení na nejakej nižšej technickej úrovni zúčastniť sa ako pozorovatelia, ale zatiaľ môžem povedať, že koalícia ochotných v podstate nič nedosiahla,“ podotkol šéf slovenskej diplomacie s tým, že aj keď zúčastnené krajiny hovoria o možnosti vyslania svojich vojakov na Ukrajinu, poukazujú tiež na prekážky takéhoto rozhodnutia. Ako príklad Blanár spomenul Britániu, kde premiér Keir Starmer zdôrazňoval, že vyslanie by si vyžadovalo schválenie parlamentom.

Ak má dôjsť na Ukrajine k mieru, tak musí dôjsť ku kompromisu, s ktorým bude súhlasiť Ruská federácia aj Ukrajina. A Ruská federácia jasne zadefinovala, že vojská (krajín) Európskej únie, ktoré sú aj členmi Severoatlantickej aliancie, sú pre nich neprijateľné,“ doplnil Blanár a vyzval na hľadanie iného riešenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
