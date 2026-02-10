  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 10.2.2026Meniny má Gabriela
Bratislava

Premiéri Slavkovského formátu chcú na samite EÚ riešiť ceny elektriny

  • DNES - 18:18
  • Bratislava
Premiéri Slavkovského formátu chcú na samite EÚ riešiť ceny elektriny

Premiéri Rakúska, Slovenska a Česka sa v rámci Slavkovského formátu dohodli na deklarácii, ktorá pomenováva postoje týchto krajín k štvrtkovému (12. 2.) európskemu samitu.

Naznačuje priority, ktorým by sa Európska únia (EÚ) mala venovať. Jednou z nich sú ceny elektrickej energie. Na tlačovej konferencii o tom po stretnutí Slavkovského formátu informoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

Naliehal som na mojich kolegov, aby sme spustili delostreleckú paľbu smerom k Európskej komisii, a to je otázka cien elektrickej energie,“ povedal Fico. Tvrdí, že EÚ nemôže konkurovať svetu, ak má niekoľkonásobne vyššie ceny elektriny, ako sú v Číne či Indii, a má „nezmyselné ambiciózne klimatické ciele“. „Ak nič iné a len jeden jediný neformálny záver by bol dosiahnuteľný vo štvrtok, a to, že pristúpime k zníženiu cien elektrickej energie, tak budem považovať tento neformálny samit za obrovský úspech s tým, že potom by sa formálne závery prijali na štandardnom samite v marci v Bruseli,“ povedal slovenský premiér.

Priblížil, že napríklad pri emisných povolenkách by mohlo dôjsť k zastropovaniu cien. Aktuálne sa ich suma podľa Fica pohybuje na úrovni 90 eur. „Za vládu SR sme poslali otvorený list predsedníčke Európskej komisie, kde hovoríme o inom prístupe, či by sme nevedeli nastaviť štyri- až päťročné prázdniny, kde by sa systém ETS neuplatňoval,“ podotkol predseda vlády SR. Z nákupu emisných povoleniek sa podľa neho stal biznis, ktorý poškodzuje všetky ekonomiky EÚ, pretože zvyšuje ceny elektriny. Zároveň Fico poukázal aj na systém ETS 2, ktorý sa má týkať fyzických osôb, no jeho implementácia sa posunula o jeden rok.

Systém emisných povoleniek kritizuje aj český premiér Andrej Babiš. Tvrdí, že pre český priemysel je to mínus 159 miliárd eur. Na týchto povolenkách podľa Babiša takisto zarábajú špekulanti. „Nechceme platiť za špekulantov, ktorí zarábajú na emisných povolenkách a firmy ich musia platiť a likviduje to priemysel. To je neprijateľné,“ skonštatoval.

Samit Európskej rady sa nemôže podľa Babiša skončiť len prejavmi. K iniciatíve cien elektriny chce získať aj ďalšie štáty EÚ. „Hovoril som o tom s talianskou premiérkou a uvidíme, kto sa k nám pridá, a podľa toho budeme aktívni a budeme to naďalej presadzovať,“ povedal premiér Česka.

Premiér Rakúska Christian Stocker si myslí, že otázka konkurencieschopnosti je základom úspechu celého európskeho projektu. „Ako susedné krajiny máme mimoriadne prepojené ekonomiky a hospodárstvo, a preto sme spolu dospeli k záveru, že chceme zakomponovať naše stanoviská veľmi intenzívne do európskeho diskurzu. Lebo len vtedy, keď budeme spoločne vystupovať, dokážeme aj na európskej úrovni dosiahnuť viac, ako keby sme postupovali izolovane,“ povedal Stocker.

EÚ musí byť podľa rakúskeho premiéra atraktívnym miestom pre podnikanie. Klimatické ciele považuje za dôležité, no krajinám budú nanič, ak nebudú môcť vyrábať a produkovať. „Európska únia je jedno z najsilnejších podnikateľských prostredí na svete a tento potenciál musíme udržať a rozšíriť a nie ho podkopávať,“ poznamenal.

Fico označil deklaráciu za prvý krok, aby sa EÚ dostala z krízy. Predpokladá, že kríza by v prípade nekonania mohla celú Úniu doviesť do nešťastia. „Doručujeme dnes predsedníčke Európskej komisie a všetkým ostatným spoločné stanovisko, ktoré sme prijali. Sú tam aj ďalšie veci týkajúce sa automobilového priemyslu či spoločného európskeho trhu,“ uviedol Fico. Poukázal na to, že ide o ucelený komplexný pohľad troch krajín na to, čo by sa malo v najbližšom čase urobiť na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
NRSR: Poslanci si minútou ticha uctili osobnosť zosnulého O. Šimka

NRSR: Poslanci si minútou ticha uctili osobnosť zosnulého O. Šimka

DNES - 17:21Domáce

Poslanci Národnej rady (NR) SR si v utorok podvečer minútou ticha uctili pamiatku zosnulého Otta Šimka.

PAMOS: Novým členom asociácie sa stala Žilinská univerzita v Žiline

PAMOS: Novým členom asociácie sa stala Žilinská univerzita v Žiline

DNES - 17:09Domáce

Novým členom Parkovacej asociácie miest a obcí Slovenska (PAMOS) sa stala Žilinská univerzita v Žiline.

Policajtom a hasičom klesajú mzdy, hnutie Slovensko kritizuje vládu

Policajtom a hasičom klesajú mzdy, hnutie Slovensko kritizuje vládu

DNES - 15:35Domáce

Opozičné Hnutie Slovensko upozorňuje na to, že policajtom, hasičom a horským záchranárom klesajú čisté mzdy. Kritizuje za to súčasnú vládu.

V Košiciach našli telo muža, polícia začala trestné stíhanie

V Košiciach našli telo muža, polícia začala trestné stíhanie

DNES - 15:14Domáce

Do cely umiestnili osoby, ktoré sa nachádzali v blízkosti miesta činu.

Vosveteit.sk
Vieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávneVieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávne
Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?
Výskumníci neverili vlastným očiam: Videli prvú „explóziu“ čiernej diery?Výskumníci neverili vlastným očiam: Videli prvú „explóziu“ čiernej diery?
Čoskoro budeš môcť uskutočňovať videohovory cez WhatsApp priamo cez svoj internetový prehliadačiČoskoro budeš môcť uskutočňovať videohovory cez WhatsApp priamo cez svoj internetový prehliadači
Jurský svet: Znovuzrodenie mieri na SkyShowtime. Tentoraz nepôjde len o únik pred dinosauramiJurský svet: Znovuzrodenie mieri na SkyShowtime. Tentoraz nepôjde len o únik pred dinosaurami
Elon Musk sa nateraz vzdal plánu kolonizovať Marsu. SpaceX má už nový cieľElon Musk sa nateraz vzdal plánu kolonizovať Marsu. SpaceX má už nový cieľ
Ani Brusel nie je nedotknuteľný. Európska komisia rieši únik údajov po hackerskom útokuAni Brusel nie je nedotknuteľný. Európska komisia rieši únik údajov po hackerskom útoku
Google ťa chce zachrániť pred nerozvážnymi inštaláciami aplikácií. Takto sa zmení tvoj AndroidGoogle ťa chce zachrániť pred nerozvážnymi inštaláciami aplikácií. Takto sa zmení tvoj Android
Ak by vesmír fungoval len o trošku inak, život by nevznikol. Je vesmír dôkazom Boha, alebo len štatistickou náhodou?Ak by vesmír fungoval len o trošku inak, život by nevznikol. Je vesmír dôkazom Boha, alebo len štatistickou náhodou?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP