Premiéri Slavkovského formátu chcú na samite EÚ riešiť ceny elektriny
Premiéri Rakúska, Slovenska a Česka sa v rámci Slavkovského formátu dohodli na deklarácii, ktorá pomenováva postoje týchto krajín k štvrtkovému (12. 2.) európskemu samitu.
Naznačuje priority, ktorým by sa Európska únia (EÚ) mala venovať. Jednou z nich sú ceny elektrickej energie. Na tlačovej konferencii o tom po stretnutí Slavkovského formátu informoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
„Naliehal som na mojich kolegov, aby sme spustili delostreleckú paľbu smerom k Európskej komisii, a to je otázka cien elektrickej energie,“ povedal Fico. Tvrdí, že EÚ nemôže konkurovať svetu, ak má niekoľkonásobne vyššie ceny elektriny, ako sú v Číne či Indii, a má „nezmyselné ambiciózne klimatické ciele“. „Ak nič iné a len jeden jediný neformálny záver by bol dosiahnuteľný vo štvrtok, a to, že pristúpime k zníženiu cien elektrickej energie, tak budem považovať tento neformálny samit za obrovský úspech s tým, že potom by sa formálne závery prijali na štandardnom samite v marci v Bruseli,“ povedal slovenský premiér.
Priblížil, že napríklad pri emisných povolenkách by mohlo dôjsť k zastropovaniu cien. Aktuálne sa ich suma podľa Fica pohybuje na úrovni 90 eur. „Za vládu SR sme poslali otvorený list predsedníčke Európskej komisie, kde hovoríme o inom prístupe, či by sme nevedeli nastaviť štyri- až päťročné prázdniny, kde by sa systém ETS neuplatňoval,“ podotkol predseda vlády SR. Z nákupu emisných povoleniek sa podľa neho stal biznis, ktorý poškodzuje všetky ekonomiky EÚ, pretože zvyšuje ceny elektriny. Zároveň Fico poukázal aj na systém ETS 2, ktorý sa má týkať fyzických osôb, no jeho implementácia sa posunula o jeden rok.
Systém emisných povoleniek kritizuje aj český premiér Andrej Babiš. Tvrdí, že pre český priemysel je to mínus 159 miliárd eur. Na týchto povolenkách podľa Babiša takisto zarábajú špekulanti. „Nechceme platiť za špekulantov, ktorí zarábajú na emisných povolenkách a firmy ich musia platiť a likviduje to priemysel. To je neprijateľné,“ skonštatoval.
Samit Európskej rady sa nemôže podľa Babiša skončiť len prejavmi. K iniciatíve cien elektriny chce získať aj ďalšie štáty EÚ. „Hovoril som o tom s talianskou premiérkou a uvidíme, kto sa k nám pridá, a podľa toho budeme aktívni a budeme to naďalej presadzovať,“ povedal premiér Česka.
Premiér Rakúska Christian Stocker si myslí, že otázka konkurencieschopnosti je základom úspechu celého európskeho projektu. „Ako susedné krajiny máme mimoriadne prepojené ekonomiky a hospodárstvo, a preto sme spolu dospeli k záveru, že chceme zakomponovať naše stanoviská veľmi intenzívne do európskeho diskurzu. Lebo len vtedy, keď budeme spoločne vystupovať, dokážeme aj na európskej úrovni dosiahnuť viac, ako keby sme postupovali izolovane,“ povedal Stocker.
EÚ musí byť podľa rakúskeho premiéra atraktívnym miestom pre podnikanie. Klimatické ciele považuje za dôležité, no krajinám budú nanič, ak nebudú môcť vyrábať a produkovať. „Európska únia je jedno z najsilnejších podnikateľských prostredí na svete a tento potenciál musíme udržať a rozšíriť a nie ho podkopávať,“ poznamenal.
Fico označil deklaráciu za prvý krok, aby sa EÚ dostala z krízy. Predpokladá, že kríza by v prípade nekonania mohla celú Úniu doviesť do nešťastia. „Doručujeme dnes predsedníčke Európskej komisie a všetkým ostatným spoločné stanovisko, ktoré sme prijali. Sú tam aj ďalšie veci týkajúce sa automobilového priemyslu či spoločného európskeho trhu,“ uviedol Fico. Poukázal na to, že ide o ucelený komplexný pohľad troch krajín na to, čo by sa malo v najbližšom čase urobiť na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ.
