Szijjártó: Ukrajina je momentálne naším nepriateľom, podkopáva našu bezpečnosť
- DNES - 17:30
- Budapešť
Ukrajina sa snaží podkopať bezpečnosť, energetickú stabilitu a suverenitu Maďarska, a preto je v súčasnosti nepriateľom Maďarska.
Podľa agentúry MTI to vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Šéf maďarskej diplomacie povedal, že „koalícia Brusel–Kyjev“ sa jednoznačne usiluje o zmenu vlády v Maďarsku v aprílových parlamentných voľbách. Za jej kandidáta označil Szijjártó opozičnú stranu TISZA vedenú Péterom Magyarom, o ktorej Európska únia a Ukrajina vie, že by v prípade prevzatia moci splnila ich očakávania, na rozdiel od súčasného „suverénneho národného vedenia“.
„Ukrajinci sa v Bruseli neustále snažia dosiahnuť rozhodnutia, ktoré sú pre Maďarsko škodlivé a ktoré ohrozujú našu suverenitu, energetickú bezpečnosť a tým aj bezpečný chod krajiny,“ povedal Szijjártó. Ako konkrétne príklady nepriateľských krokov uviedol snahy o zákaz dovozu ruskej ropy a zemného plynu či presadzovanie sankcií proti ruskému jadrovému priemyslu.
Minister zdôraznil, že každý, kto sa pokúša podkopať fungovanie Maďarska, podniká nepriateľské kroky.
Szijjártó kritizoval EÚ za „vojnový fanatizmus“. Podľa jeho slov Brusel aktuálne pripravuje v poradí už dvadsiaty sankčný balík, ktorého súčasťou sú čoraz radikálnejšie návrhy. Varoval, že snahy o zaradenie spoločností Rosatom, Gazprom a Lukoil na sankčný zoznam priamo ohrozujú maďarskú energetickú bezpečnosť a udržateľnosť nízkych cien energií pre domácnosti.
